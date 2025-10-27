Рейтинг@Mail.ru
В лесу в Свердловской области нашли обезглавленное тело мужчины
13:10 27.10.2025
В лесу в Свердловской области нашли обезглавленное тело мужчины
В лесу в Свердловской области нашли обезглавленное тело мужчины
Обезглавленное тело мужчины обнаружено в лесу под свердловским Ивделем, по предварительным данным, его смерть не носит криминального характера, сообщил РИА... РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, свердловская область, ивдель, валерий горелых
Происшествия, Свердловская область, Ивдель, Валерий Горелых
В лесу в Свердловской области нашли обезглавленное тело мужчины

В лесу под свердловским Ивделем нашли обезглавленное тело мужчины

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Обезглавленное тело мужчины обнаружено в лесу под свердловским Ивделем, по предварительным данным, его смерть не носит криминального характера, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении 16 октября рабочими-железнодорожниками в лесу под Ивделем в Свердловской области тела в зимней одежде. Первоначально сообщалось, что тело принадлежит женщине. По данным СМИ, тело находилось у дерева, а неподалеку лежали разбросанные вещи, в том числе круглые очки, зажигалка, зарядное устройство и кошелек со старинной монетой.
"В лесу под Ивделем обнаружено тело без головы не женщины, а мужчины. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер", - рассказал Горелых агентству.
