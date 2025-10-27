В лесу в Свердловской области нашли обезглавленное тело мужчины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт - РИА Новости. Обезглавленное тело мужчины обнаружено в лесу под свердловским Ивделем, по предварительным данным, его смерть не носит криминального характера, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в СМИ появилась информация об обнаружении 16 октября рабочими-железнодорожниками в лесу под Ивделем в Свердловской области тела в зимней одежде. Первоначально сообщалось, что тело принадлежит женщине. По данным СМИ, тело находилось у дерева, а неподалеку лежали разбросанные вещи, в том числе круглые очки, зажигалка, зарядное устройство и кошелек со старинной монетой.