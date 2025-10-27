Горячие телефонные линии для инвесторов открыли в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Горячие телефонные линии для инвесторов начали работу в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Инвесторы, которые планируют реализовать проекты в Ярославской области, могут получить информацию обо всех мерах поддержки по двум горячим телефонным линиям – *076 и *0076", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, по номеру *076 операторы и профильные специалисты проконсультируют по мерам поддержки, ведению бизнеса, налоговым льготам, работе на территориях опережающего развития, предоставят информацию о проектах и возможностях, которые предлагает регион своим партнерам.

"Отдельная линия *0076 создана для инвесторов, которые интересуются объектами культурного наследия. Это часть нашей системной работы по эффективному использованию имущества и созданию в регионе комфортной деловой среды", - подчеркнул Евраев.

Он отметил, что горячие линии доступны в круглосуточном режиме. В случае если вопрос потребует более глубокой проработки, обратившийся сможет получить консультацию профильного специалиста.

"Отдельная линия для инвесторов, которые планируют приобрести объекты культурного наследия, предусмотрена не случайно. Мы хотели уделить особое внимание тем, кто готов реализовать проекты в исторических зданиях", – рассказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.

По его словам, по этой линии можно будет узнать о механизме возврата средств по изъятым объектам, а также о льготном кредитовании.