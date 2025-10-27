Рейтинг@Mail.ru
Горячие телефонные линии для инвесторов открыли в Ярославской области - РИА Новости, 27.10.2025
Ярославская область
Ярославская область
 
12:45 27.10.2025
Горячие телефонные линии для инвесторов открыли в Ярославской области
Горячие телефонные линии для инвесторов открыли в Ярославской области
Горячие телефонные линии для инвесторов начали работу в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
михаил евраев
ярославская область
ярославская область, михаил евраев
Горячие телефонные линии для инвесторов открыли в Ярославской области

Горячие телефонные линии для инвесторов начали работу в Ярославской области

Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Горячие телефонные линии для инвесторов начали работу в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Инвесторы, которые планируют реализовать проекты в Ярославской области, могут получить информацию обо всех мерах поддержки по двум горячим телефонным линиям – *076 и *0076", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, по номеру *076 операторы и профильные специалисты проконсультируют по мерам поддержки, ведению бизнеса, налоговым льготам, работе на территориях опережающего развития, предоставят информацию о проектах и возможностях, которые предлагает регион своим партнерам.
"Отдельная линия *0076 создана для инвесторов, которые интересуются объектами культурного наследия. Это часть нашей системной работы по эффективному использованию имущества и созданию в регионе комфортной деловой среды", - подчеркнул Евраев.
Он отметил, что горячие линии доступны в круглосуточном режиме. В случае если вопрос потребует более глубокой проработки, обратившийся сможет получить консультацию профильного специалиста.
"Отдельная линия для инвесторов, которые планируют приобрести объекты культурного наследия, предусмотрена не случайно. Мы хотели уделить особое внимание тем, кто готов реализовать проекты в исторических зданиях", – рассказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.
По его словам, по этой линии можно будет узнать о механизме возврата средств по изъятым объектам, а также о льготном кредитовании.
"Сейчас у инвесторов есть возможность взять кредит под 9% на восстановление объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии", - отметил Хохряков.
Ярославская область, Михаил Евраев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
