17:59 27.10.2025
В Финляндии две АЗС дочки "Лукойла" объявили о скором закрытии
2025
В Финляндии две АЗС дочки "Лукойла" объявили о скором закрытии

© РИА Новости / Павел Бедняков
Вывески автозаправочной станции Teboil
© РИА Новости / Павел Бедняков
Вывески автозаправочной станции Teboil. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Две АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии на фоне санкций и приостановки поставок топлива со стороны финской нефтеперерабатывающей компании Neste.
Агентство STT сообщило на прошлой неделе, что финская Neste приостановила поставки топлива на АЗС Teboil. По данным агентства, решение о приостановке может быть связано с введенными в отношении "Лукойла" санкциями, однако Neste не подтвердила эту информацию. Как утверждает STT, Teboil закупает большую часть своего топлива у Neste. Teboil в свою очередь сообщила, что изучает влияние санкций США на свою деятельность.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ЕС разрабатывает новые ограничения против "Лукойла", пишут СМИ
24 октября, 12:06
"Уважаемые клиенты! Мы прекращаем работу в воскресенье, 9 ноября", - говорится в сообщении АЗС Teboil в Кемиярви в Facebook*.
Аналогичное сообщение разместила АЗС Teboil в населенном пункте Вуорела, расположенном к северу от Куопио. Заправка закроется 17 ноября, а до этого времени сократит часы работы. По данным финских СМИ, в Финляндии насчитывается около 400 АЗС Teboil.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Туск не уверен, что США применят санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла"
24 октября, 00:22
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
США разрешили некоторые операции с "Роснефтью" и "Лукойлом" до 21 ноября
23 октября, 03:44
 
