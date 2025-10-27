В Финляндии две АЗС дочки "Лукойла" объявили о скором закрытии

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Две АЗС дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии на фоне санкций и приостановки поставок топлива со стороны финской нефтеперерабатывающей компании Neste.

Агентство STT сообщило на прошлой неделе, что финская Neste приостановила поставки топлива на АЗС Teboil. По данным агентства, решение о приостановке может быть связано с введенными в отношении " Лукойла " санкциями, однако Neste не подтвердила эту информацию. Как утверждает STT, Teboil закупает большую часть своего топлива у Neste. Teboil в свою очередь сообщила, что изучает влияние санкций США на свою деятельность.

"Уважаемые клиенты! Мы прекращаем работу в воскресенье, 9 ноября", - говорится в сообщении АЗС Teboil в Кемиярви в Facebook*.

Аналогичное сообщение разместила АЗС Teboil в населенном пункте Вуорела, расположенном к северу от Куопио. Заправка закроется 17 ноября, а до этого времени сократит часы работы. По данным финских СМИ, в Финляндии насчитывается около 400 АЗС Teboil.

Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.

Министерство финансов США в среду включило " Роснефть ", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России , у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.