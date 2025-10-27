ВС России развернули флаги в освобожденных поселках Запорожской области

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видео с российскими военнослужащими, развернувшими флаги России в освобождённых Новониколаевке и Привольном в Запорожской области, а также в Егоровке в Днепропетровской области.

На опубликованных видео показаны кадры боёв, а также российские военнослужащие с государственными флагами. Видно, как в одном из населённых пунктов двое бойцов торжественно идут с флагом по дороге.