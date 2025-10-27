Рейтинг@Mail.ru
ВС России развернули флаги в освобожденных поселках Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 27.10.2025
ВС России развернули флаги в освобожденных поселках Запорожской области
ВС России развернули флаги в освобожденных поселках Запорожской области
ВС России развернули флаги в освобожденных поселках Запорожской области
Минобороны РФ обнародовало видео с российскими военнослужащими, развернувшими флаги России в освобождённых Новониколаевке и Привольном в Запорожской области, а... РИА Новости, 27.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
привольное
россия
запорожская область
привольное
россия, запорожская область, привольное
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Привольное
ВС России развернули флаги в освобожденных поселках Запорожской области

ВС России развернули флаги в освобожденных Новониколаевке, Привольном и Егоровке

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минобороны РФ обнародовало видео с российскими военнослужащими, развернувшими флаги России в освобождённых Новониколаевке и Привольном в Запорожской области, а также в Егоровке в Днепропетровской области.
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении этих населённых пунктов группировкой "Восток".
На опубликованных видео показаны кадры боёв, а также российские военнослужащие с государственными флагами. Видно, как в одном из населённых пунктов двое бойцов торжественно идут с флагом по дороге.
В описании к видео говорится, что Егоровка была освобождена военнослужащими 64-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, а штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады и гвардейцы-разведчики группировки "Восток" установили контроль над Привольным и Новониколаевкой.
"В ходе боёв уничтожены позиции, укрепления и техника противника", - подчеркнули в МО РФ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьПривольное
 
 
