https://ria.ru/20251027/svo-2050946027.html
ВС России развернули флаги в освобожденных поселках Запорожской области
ВС России развернули флаги в освобожденных поселках Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2025
ВС России развернули флаги в освобожденных поселках Запорожской области
Минобороны РФ обнародовало видео с российскими военнослужащими, развернувшими флаги России в освобождённых Новониколаевке и Привольном в Запорожской области, а... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T17:08:00+03:00
2025-10-27T17:08:00+03:00
2025-10-27T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
привольное
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050978783_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a209ac7bda4255faaa4ab7527515aa70.jpg
https://ria.ru/20251027/sily-2050889098.html
россия
запорожская область
привольное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050978783_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5df64e616f0ef57efb3a5babd2fcc8d.jpg
Развернутые российскими военнослужащими флаги в трех освобожденных населенных пунктах
Развернутые российскими военнослужащими флаги в трех освобожденных населенных пунктах
2025-10-27T17:08
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, привольное
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Привольное
ВС России развернули флаги в освобожденных поселках Запорожской области
ВС России развернули флаги в освобожденных Новониколаевке, Привольном и Егоровке