Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится с Украиной в итоге
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 27.10.2025 (обновлено: 10:47 27.10.2025)
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится с Украиной в итоге
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится с Украиной в итоге - РИА Новости, 27.10.2025
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится с Украиной в итоге
Украина не капитулирует, но дойдет до такого состояния, когда не сможет продолжать боевые действия, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал бывший директор... РИА Новости, 27.10.2025
РИА Новости
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится с Украиной в итоге

Биби: Украина не сдастся, а просто выдохнется и не сможет продолжать воевать

Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Украина не капитулирует, но дойдет до такого состояния, когда не сможет продолжать боевые действия, такой прогноз в эфире YouTube-канала сделал бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби.
"Прогресс в войне на истощение нельзя измерять, глядя на карты и передвижения фронта. Такой прогресс неизбежно будет медленным — пока не перестанет быть таковым. Знаете, именно это произошло в Первой мировой войне. Первая мировая война закончилась не потому, что произошло какое-то внезапное прорывное событие, когда немецкие войска были разгромлены, подняли белый флаг и признали поражение. Просто одна из сторон выдохлась и больше не могла продолжать. И, как мне кажется, именно к этому все идет в конфликте на Украине", — сказал аналитик.
Будапешт наш: раздвоение Запада не оставляет Украине ни шанса
24 октября, 08:00
24 октября, 08:00
При этом он подчеркнул, что Россия ведет войну на истощение в этом конфликте, используя свои естественные преимущества — физический размер, численность населения, размах военной промышленности, способной производить больше оружия и боеприпасов, чем весь коллективный Запад, не говоря уже об Украине.
По данным Минобороны, за минувшие сутки военные нанесли поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1515 солдат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
