"Вам об этом не говорят". На Западе раскрыли новый план Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 27.10.2025 (обновлено: 06:26 27.10.2025)
"Вам об этом не говорят". На Западе раскрыли новый план Украины
"Вам об этом не говорят". На Западе раскрыли новый план Украины
Украина атакует гражданские объекты в России, чтобы вызвать мощный ответ по своим позициям и подтолкнуть страны — члены НАТО к более активному участию в... РИА Новости, 27.10.2025
"Вам об этом не говорят". На Западе раскрыли новый план Украины

Кошкович: Украина атакует дамбу в Белгороде, чтобы спровоцировать ответ России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.Украина атакует гражданские объекты в России, чтобы вызвать мощный ответ по своим позициям и подтолкнуть страны — члены НАТО к более активному участию в конфликте, написал в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Украинцы пытаются обрушить дамбу в Белгороде. Причина — и почему вам об этом не говорят — в том, что они пытаются спровоцировать массированное возмездие со стороны России, чтобы втянуть Коалицию шиллинга в эту войну", — отметил эксперт.
Последствия удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по плотине
Вчера, 14:25
В субботу губернатор глава региона Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что ВСУ нанесли удар по плотине Белгородского водохранилища, в результате чего гидротехническое сооружение получило повреждения. Он предупредил, что при повторении ударов и разрушении дамбы возможно затопление берегов реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц белгородских населенных пунктов, на которых находятся дома около тысячи местных жителей. Водохранилище находится на реке Северский Донец к югу от Белгорода и к северо-западу от Шебекино.
Власти предложили сельчанам, которым может грозить затопление и некуда переселяться, отправиться в пункты временного размещения в региональном центре.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Европейцам приготовиться: теракт на "Северных потоках" был первой ласточкой
23 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБелгородВооруженные силы УкраиныНАТОВячеслав ГладковTelegramЗолтан Кошкович
 
 
