"Вам об этом не говорят". На Западе раскрыли новый план Украины
Украина атакует гражданские объекты в России, чтобы вызвать мощный ответ по своим позициям и подтолкнуть страны — члены НАТО к более активному участию в... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
белгород
вооруженные силы украины
нато
вячеслав гладков
telegram
Кошкович: Украина атакует дамбу в Белгороде, чтобы спровоцировать ответ России