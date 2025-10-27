https://ria.ru/20251027/svo-2050797586.html
"Будет умолять". На Западе сделали заявление о скором крахе России
"Будет умолять". На Западе сделали заявление о скором крахе России - РИА Новости, 27.10.2025
"Будет умолять". На Западе сделали заявление о скором крахе России
В западных странах популярно мнение о том, что Россия в скором времени должна запросить переговоры о заключении мира на Украине, но это лишь раздутый... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T02:22:00+03:00
2025-10-27T02:22:00+03:00
2025-10-27T06:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
чей боуз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:102:2980:1778_1920x0_80_0_0_47335d9e5c38af80c30222dbffcc0ac7.jpg
https://ria.ru/20251022/putin-2049654953.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31e60d5c7edbb6f7972e6c2179dff4a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, европа, чей боуз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"Будет умолять". На Западе сделали заявление о скором крахе России
Боуз: на Западе распространено мнение о слабости России, но это заблуждение