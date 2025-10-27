Рейтинг@Mail.ru
"Будет умолять". На Западе сделали заявление о скором крахе России - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 27.10.2025 (обновлено: 06:29 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/svo-2050797586.html
"Будет умолять". На Западе сделали заявление о скором крахе России
"Будет умолять". На Западе сделали заявление о скором крахе России - РИА Новости, 27.10.2025
"Будет умолять". На Западе сделали заявление о скором крахе России
В западных странах популярно мнение о том, что Россия в скором времени должна запросить переговоры о заключении мира на Украине, но это лишь раздутый... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T02:22:00+03:00
2025-10-27T06:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
чей боуз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:102:2980:1778_1920x0_80_0_0_47335d9e5c38af80c30222dbffcc0ac7.jpg
https://ria.ru/20251022/putin-2049654953.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31e60d5c7edbb6f7972e6c2179dff4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, чей боуз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"Будет умолять". На Западе сделали заявление о скором крахе России

Боуз: на Западе распространено мнение о слабости России, но это заблуждение

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В западных странах популярно мнение о том, что Россия в скором времени должна запросить переговоры о заключении мира на Украине, но это лишь раздутый пропагандой миф, написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Любые заблуждения в Европе или США о том, что Россия сейчас упадет на колени и будет умолять об урегулировании, — это всего лишь заблуждения", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Заставить Путина платить": Европа засуетилась в ожидании катастрофы
22 октября, 08:00
Москва не раз заявляла, что открыта к переговорам по Украине, а также не раз подробно излагала российские подходы к проблемам равной и неделимой безопасности и первопричинам украинского конфликта.
По данным Минобороны, за минувшие сутки военные нанесли поражение объектам энергетики и подвижному железнодорожному составу, задействованному для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1515 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала