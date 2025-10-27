Рейтинг@Mail.ru
Суд вступился за бабушку погибшего военного, оставшуюся без выплат - РИА Новости, 27.10.2025
19:06 27.10.2025
Суд вступился за бабушку погибшего военного, оставшуюся без выплат
Верховный суд РФ указал, что воспитатели погибших военных имеют право на компенсацию после их смерти, сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости, 27.10.2025
общество, россия, ульяновская область, донецкая народная республика
Общество, Россия, Ульяновская область, Донецкая Народная Республика
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ указал, что воспитатели погибших военных имеют право на компенсацию после их смерти, сообщили в пресс-службе суда.
Суд рассмотрел дело жительницы Ульяновской области, которая была опекуном своего внука и воспитывала его до совершеннолетия. В 2020 году он подписал контракт на военную службу, а спустя три года погиб на территории ДНР.
Положенную семье компенсацию выплатили его вдове.
Тогда бабушка обратилась в суд. В итоге, на ее сторону встал Верховный суд РФ.
"Верховный Суд России при рассмотрении дела обратил внимание, что для признания лица фактическим воспитателем необходимо доказать, что опекун не только воспитывал, но и полностью содержал ребёнка за свой счёт не менее пяти лет до его совершеннолетия без получения ежемесячного денежного вознаграждения за опекунство от государства", - отметили в пресс-службе.
Судебная коллегия направила дело на пересмотр.
