Суд исследовал вещественные доказательства по делу Муминджанова

ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд исследовал вещественные доказательства и письменные материалы по делу замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова, которого обвиняют в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Сегодня в ходе судебного заседания были исследованы вещественные доказательства, а также исследованы письменные материалы по делу", - сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе добавили, что судебное заседание было отложено до 10.00 мск 11 ноября.

По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.