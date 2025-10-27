Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мосгорсуд перенес на 10 ноября рассмотрение жалобы родственников убитого Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости один из участников закрытого процесса.

"Заседание отложено по техническим причинам", - сказал он.

Ранее адвокат Алексей Папенов сообщил РИА Новости, что в жалобе они просят признать его невиновным и реабилитировать.

Бутырский суд Москвы ранее признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью.

Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.