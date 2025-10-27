Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/sud-2050969399.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну - РИА Новости, 27.10.2025
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну
Мосгорсуд перенес на 10 ноября рассмотрение жалобы родственников убитого Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, сообщил РИА... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:24:00+03:00
2025-10-27T16:24:00+03:00
происшествия
москва
михаил хачатурян
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15027/00/150270037_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_1b5d07336fcfc803f2c0a40ed6cdae57.jpg
https://ria.ru/20251024/mosgorsud-2050392422.html
https://ria.ru/20251005/mosgorsud-2046442462.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15027/00/150270037_0:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_64608bc0f34119c38d04088236b2cdf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, михаил хачатурян, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Михаил Хачатурян, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну

Мосгорсуд 10 ноября рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мосгорсуд перенес на 10 ноября рассмотрение жалобы родственников убитого Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости один из участников закрытого процесса.
"Заседание отложено по техническим причинам", - сказал он.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале Тверского суда в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова
24 октября, 15:37
Ранее адвокат Алексей Папенов сообщил РИА Новости, что в жалобе они просят признать его невиновным и реабилитировать.
Бутырский суд Москвы ранее признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью.
Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для рассмотрения в суд.
Андрей и Ирина Воропаевы в суде - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Мосгорсуд признал законным приговор супругам, доведшим подростка до суицида
5 октября, 03:26
 
ПроисшествияМоскваМихаил ХачатурянМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала