https://ria.ru/20251027/sud-2050969399.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну - РИА Новости, 27.10.2025
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну
Мосгорсуд перенес на 10 ноября рассмотрение жалобы родственников убитого Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, сообщил РИА... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:24:00+03:00
2025-10-27T16:24:00+03:00
2025-10-27T16:24:00+03:00
происшествия
москва
михаил хачатурян
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15027/00/150270037_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_1b5d07336fcfc803f2c0a40ed6cdae57.jpg
https://ria.ru/20251024/mosgorsud-2050392422.html
https://ria.ru/20251005/mosgorsud-2046442462.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15027/00/150270037_0:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_64608bc0f34119c38d04088236b2cdf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, михаил хачатурян, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Михаил Хачатурян, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну
Мосгорсуд 10 ноября рассмотрит жалобу на посмертный приговор Хачатуряну
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Мосгорсуд перенес на 10 ноября рассмотрение жалобы родственников убитого Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости один из участников закрытого процесса.
"Заседание отложено по техническим причинам", - сказал он.
Ранее адвокат Алексей Папенов сообщил РИА Новости, что в жалобе они просят признать его невиновным и реабилитировать.
Бутырский суд Москвы
ранее признал Хачатуряна
виновным в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью.
Хачатуряна судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура
сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале 2021 года, однако, Мосгорсуд
вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для рассмотрения в суд.