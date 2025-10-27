Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области вынесли приговор организаторам незаконных игр - РИА Новости, 27.10.2025
15:18 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/sud-2050950754.html
В Новгородской области вынесли приговор организаторам незаконных игр
В Новгородской области вынесли приговор организаторам незаконных игр - РИА Новости, 27.10.2025
В Новгородской области вынесли приговор организаторам незаконных игр
Суд приговорил трех организаторов незаконных азартных игр в Новгородской области к срокам от 1,5 до 3 лет колонии, администратор игр получил 2 года условно,... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T15:18:00+03:00
2025-10-27T15:18:00+03:00
происшествия, новгородская область, россия, великий новгород
Происшествия, Новгородская область, Россия, Великий Новгород
В Новгородской области вынесли приговор организаторам незаконных игр

В Новгородской области осудили организаторов незаконных азартных игр

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Суд приговорил трех организаторов незаконных азартных игр в Новгородской области к срокам от 1,5 до 3 лет колонии, администратор игр получил 2 года условно, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Судом установлено, что подсудимые организовали азартные игры с использованием сети интернет на территории Великого Новгорода и Крестецкого района Новгородской области. К преступной деятельности организованной группы были привлечены жители Новгородской области, которые, выполняя функции администраторов игровых клубов, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Общий доход от преступной деятельности превысил 10 миллионов рублей.
Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
"Приговором суда трем организаторам азартных игр назначено наказание в виде лишения свободы от 1 года 6 месяцев до 3 лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафами от 200 до 850 тысяч рублей. Одному администратору назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
