В Новгородской области вынесли приговор организаторам незаконных игр

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 окт - РИА Новости. Суд приговорил трех организаторов незаконных азартных игр в Новгородской области к срокам от 1,5 до 3 лет колонии, администратор игр получил 2 года условно, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

"Приговором суда трем организаторам азартных игр назначено наказание в виде лишения свободы от 1 года 6 месяцев до 3 лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафами от 200 до 850 тысяч рублей. Одному администратору назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.