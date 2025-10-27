Рейтинг@Mail.ru
14:27 27.10.2025 (обновлено: 15:32 27.10.2025)
Верховный суд получил иск о запрете "Съезда народных депутатов"
россия, польша, илья пономарев, госдума рф, происшествия
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Верховный суд поступил иск о признании террористической организацией "Съезда народных депутатов", созданной экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*.
"В Верховный суд России поступил иск о признании незарегистрированной иностранной организации "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе.

В феврале 2025 года ФСБ возбудила против Пономарева* дело по статье о насильственном захвате власти. Основанием для этого послужили данные о том, что экс-парламентарий учредил в ноябре 2022 года в Польше политическое движение "Съезд народных депутатов"**. Цель организации — насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.
По данным ФСБ, Пономарев сотрудничает с украинским военизированным подразделением, признанным террористическим в России. При этом органы безопасности установили всех его подельников, скрывающихся за границей, в том числе иностранцев.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация признана нежелательной в России.
19.02.2025
ФСБ возбудила дело против Ильи Пономарева* по статье о захвате власти
19 февраля, 07:48
 
РоссияПольшаИлья ПономаревГосдума РФПроисшествия
 
 
