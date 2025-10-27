Верховный суд получил иск о запрете "Съезда народных депутатов"

"В Верховный суд России поступил иск о признании незарегистрированной иностранной организации "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе.

По данным ФСБ, Пономарев сотрудничает с украинским военизированным подразделением, признанным террористическим в России. При этом органы безопасности установили всех его подельников, скрывающихся за границей, в том числе иностранцев.