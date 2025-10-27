https://ria.ru/20251027/sud-2050938614.html
Верховный суд получил иск о запрете "Съезда народных депутатов"
Верховный суд получил иск о запрете "Съезда народных депутатов" - РИА Новости, 27.10.2025
Верховный суд получил иск о запрете "Съезда народных депутатов"
В Верховный суд поступил иск о признании террористической организацией "Съезда народных депутатов", созданной экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:27:00+03:00
2025-10-27T14:27:00+03:00
2025-10-27T15:32:00+03:00
россия
польша
илья пономарев
госдума рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_582132746927f462ce069e5431d3172c.jpg
https://ria.ru/20250219/ponomarev-2000205217.html
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91083/67/910836770_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_674d2b47f0f042804ab556dd6ee007dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, илья пономарев, госдума рф, происшествия
Россия, Польша, Илья Пономарев, Госдума РФ, Происшествия
Верховный суд получил иск о запрете "Съезда народных депутатов"
"Съезд народных депутатов" Пономарева попросили признать в РФ террористами
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В Верховный суд поступил иск о признании террористической организацией "Съезда народных депутатов", созданной экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*.
«
"В Верховный суд России поступил иск о признании незарегистрированной иностранной организации "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации", — сообщили в пресс-службе.
В феврале 2025 года ФСБ возбудила против Пономарева* дело по статье о насильственном захвате власти. Основанием для этого послужили данные о том, что экс-парламентарий учредил в ноябре 2022 года в Польше
политическое движение "Съезд народных депутатов"**. Цель организации — насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.
По данным ФСБ, Пономарев сотрудничает с украинским военизированным подразделением, признанным террористическим в России. При этом органы безопасности установили всех его подельников, скрывающихся за границей, в том числе иностранцев.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация признана нежелательной в России.