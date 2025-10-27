Подозреваемый в убийстве учительницы в Оренбуржье признал вину

Как предполагают следователи, 42-летний местный житель подкараулил педагога возле ее автомобиля Nissan Qashqai на улице Нагорной. Он задушил женщину и затащил тело в машину. Потом поехал за город, где врезался в опорную мачту. Подозреваемый переместил тело погибшей на водительское сидение и попытался поджечь автомобиль, после чего скрылся. Полицейские задержали мужчину возле его дома.