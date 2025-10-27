Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве учительницы в Оренбуржье признал вину - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 27.10.2025 (обновлено: 16:02 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/sud-2050934794.html
Подозреваемый в убийстве учительницы в Оренбуржье признал вину
Подозреваемый в убийстве учительницы в Оренбуржье признал вину - РИА Новости, 27.10.2025
Подозреваемый в убийстве учительницы в Оренбуржье признал вину
Подозреваемый в убийстве учительницы гимназии города Бугуруслан в Оренбургской области полностью признал вину в преступлении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:08:00+03:00
2025-10-27T16:02:00+03:00
происшествия
бугуруслан
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050921794_0:169:720:574_1920x0_80_0_0_d6f31fe3d68945c2bf5e57414bc6b4d2.jpg
https://ria.ru/20251024/sud-2050417738.html
бугуруслан
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050921794_0:139:720:679_1920x0_80_0_0_710d49653fcf53ad135401b1fd67a7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, бугуруслан, оренбургская область
Происшествия, Бугуруслан, Оренбургская область
Подозреваемый в убийстве учительницы в Оренбуржье признал вину

Подозреваемый в убийстве учительницы в Оренбургской области признал вину

© Полиция Оренбуржья/TelegramПодозреваемый в убийстве учительницы в Бугуруслане
Подозреваемый в убийстве учительницы в Бугуруслане - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Полиция Оренбуржья/Telegram
Подозреваемый в убийстве учительницы в Бугуруслане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве учительницы гимназии города Бугуруслан в Оренбургской области полностью признал вину в преступлении, сообщает пресс-служба Бугурусланского районного суда.
Как предполагают следователи, 42-летний местный житель подкараулил педагога возле ее автомобиля Nissan Qashqai на улице Нагорной. Он задушил женщину и затащил тело в машину. Потом поехал за город, где врезался в опорную мачту. Подозреваемый переместил тело погибшей на водительское сидение и попытался поджечь автомобиль, после чего скрылся. Полицейские задержали мужчину возле его дома.
"Мужчина при допросе свою вину в совершении преступления признал полностью и дал признательные показания. Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что женщина работала учителем физической культуры в городской гимназии №1.
Вопрос об аресте фигуранта районный суд рассмотрит сегодня.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Жительницу Челябинска осудили за убийство знакомого
24 октября, 16:35
 
ПроисшествияБугурусланОренбургская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала