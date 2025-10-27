Рейтинг@Mail.ru
Суд постановил выдать Германии обвиняемого в подрывах "Северных потоков"
12:55 27.10.2025 (обновлено: 13:23 27.10.2025)
Суд постановил выдать Германии обвиняемого в подрывах "Северных потоков"
Суд постановил выдать Германии обвиняемого в подрывах "Северных потоков"
Суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток"
РИА Новости
2025
РИА Новости
Суд постановил выдать Германии обвиняемого в подрывах "Северных потоков"

Адвокат Кузнецова: суд хочет выдать обвиняемого в подрывах "Северных потоков"

© Getty Images / Massimiliano DonatiСергей Кузнецов после заседания суда в Болонье
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Getty Images / Massimiliano Donati
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 27 окт – РИА Новости. Суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, говорится в заявлении его адвоката Николы Канестрини.
"Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что Апелляционный суд Болоньи сегодня вынес решение о его выдаче Германии во исполнение Европейского ордера на арест (EAW), выданного Федеральным кассационным судом Германии. Адвокат объявляет, что обжалует это решение в Верховном кассационном суде, поскольку в ходе разбирательства были допущены серьезные процессуальные нарушения, которые ставят под сомнение его законность и соблюдение принципов надлежащей правовой процедуры", - говорится в заявлении.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Киев не связывался с Кузнецовым по делу о "Северном потоке", заявил адвокат
23 октября, 14:20
На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство. Заседание по этому делу состоялось в Болонье в минувший четверг.
Канестрини обратил внимание на несоблюдение принципа взаимного доверия между государствами ЕС и отметил, что решение польского суда, освободившего ранее другого фигуранта дела Владимира Журавлева, не было принято во внимание. Также защита указывает на использование на нынешнем этапе доказательств, уже признанных недействительными верховным судом Италии, и непринятие во внимание якобы политического характера дела.
"Мы продолжим бороться за то, чтобы судья наконец-то по существу оценил вопросы международного права и иммунитетов, которые Италия до сих пор отказывалась даже рассматривать", - заявил адвокат.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу экстрадиции гражданина Украины в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе первого процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.
Защита Канестрини в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На газопроводе "Северный поток — 2" стоит подпись Меркель, заявил Шредер
17 октября, 23:42
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Французский политик раскритиковал решение Польши не выдавать Журавлева
18 октября, 17:39
 
