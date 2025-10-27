Суд постановил выдать Германии обвиняемого в подрывах "Северных потоков"

РИМ, 27 окт – РИА Новости. Суд итальянской Болоньи принял решение об экстрадиции в Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году, говорится в заявлении его адвоката Николы Канестрини.

"Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что Апелляционный суд Болоньи сегодня вынес решение о его выдаче Германии во исполнение Европейского ордера на арест (EAW), выданного Федеральным кассационным судом Германии. Адвокат объявляет, что обжалует это решение в Верховном кассационном суде, поскольку в ходе разбирательства были допущены серьезные процессуальные нарушения, которые ставят под сомнение его законность и соблюдение принципов надлежащей правовой процедуры", - говорится в заявлении.

На минувшей неделе Верховный кассационный суд Италии отменил решение о экстрадиции и назначил новое судебное разбирательство. Заседание по этому делу состоялось в Болонье в минувший четверг.

Канестрини обратил внимание на несоблюдение принципа взаимного доверия между государствами ЕС и отметил, что решение польского суда, освободившего ранее другого фигуранта дела Владимира Журавлева, не было принято во внимание. Также защита указывает на использование на нынешнем этапе доказательств, уже признанных недействительными верховным судом Италии, и непринятие во внимание якобы политического характера дела.

"Мы продолжим бороться за то, чтобы судья наконец-то по существу оценил вопросы международного права и иммунитетов, которые Италия до сих пор отказывалась даже рассматривать", - заявил адвокат.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу экстрадиции гражданина Украины в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался. В сентябре 2022 года Кузнецов служил в ВСУ и в ходе первого процесса заявил, что в момент подрыва находился на Украине и не имеет отношения к теракту.

Защита Канестрини в качестве доводов приводила режим военного положения на Украине и вооруженный конфликт на ее территории. По мнению адвоката, события вокруг подрыва "Северных потоков" следует считать военными действиями, а подрыв газопроводов - операцией, совершенной по приказу начальства.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.