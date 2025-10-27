Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу певице

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Полина Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Зарегистрирована кассационная жалоба по гражданскому административному делу Лурье П. А.", — следует из данных.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье.

Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Лурье о выселении певицы были объединены в одно производство. Процесс длится около полугода. Требования Лурье не были удовлетворены.

Представители сторон на протяжении рассмотрения исков в суде отказывались комментировать журналистам процесс, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.

По данным МВД, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.

Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.

По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль прошлого года и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.

Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов рублей.

В конце декабря был арестован четвертый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своем Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь , сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.

В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.