Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу певице
05:38 27.10.2025 (обновлено: 11:16 27.10.2025)
Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу певице
Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу певице - РИА Новости, 27.10.2025
Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу певице
Полина Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной,... РИА Новости, 27.10.2025
лариса долина
московский городской суд
происшествия
москва, йошкар-ола, тольятти, лариса долина, московский городской суд, происшествия
Москва, Йошкар-Ола, Тольятти, Лариса Долина, Московский городской суд, Происшествия
Покупательница квартиры Долиной обжаловала в кассации ее передачу певице

Покупательница квартиры Долиной Лурье обжаловала в кассации ее передачу певице

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Полина Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирована кассационная жалоба по гражданскому административному делу Лурье П. А.", — следует из данных.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд признал это решение законным и отклонил апелляционную жалобу Лурье.
Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск покупательницы Лурье о выселении певицы были объединены в одно производство. Процесс длится около полугода. Требования Лурье не были удовлетворены.
Представители сторон на протяжении рассмотрения исков в суде отказывались комментировать журналистам процесс, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
По данным МВД, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль прошлого года и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвертый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своем Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.
В настоящее время уголовное дело в отношении них поступило в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
МоскваЙошкар-ОлаТольяттиЛариса ДолинаМосковский городской судПроисшествия
 
 
