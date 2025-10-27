Суд подтвердил право родителей отказаться от сделанной ребенком покупки

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд подтвердил право родителей отказаться от покупки, которую ребенок сделал через их аккаунт в интернет-магазине, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд рассмотрел дело москвички, полуторагодовалая дочь которой случайно нажала в личном кабинете приложения кнопку "к оформлению" всего товара, который находился в корзине. Всего там было 102 предмета. Женщина попыталась отменить заказ, но получила отказ в связи с тем, что сразу после оформления товар был передан на сборку и отправку. Впоследствии продавец выдвинул требование об оплате доставки и хранения товара.

Она попыталась оспорить это решение через суд, но сначала безуспешно. Суды указали, что она обратилась в техподдержку, вместо письма на официальную электронную почту.

На ее сторону в итоге встал суд кассационной инстанции, который отметил, что истец незамедлительно отказалась от товара и направила претензию в установленном порядке.