Суд взыскал с экс-владельцев "Домодедово" более трех миллиардов рублей

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Cуд удовлетворил иск на три миллиарда рублей к бывшим владельцам группы компаний "Домодедово" Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
"В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний "Домодедово" налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила три миллиарда рублей. В связи с этим по инициативе надзорного ведомства территориальным органом ФНС России в суд направлен иск к Дмитрию Каменщику и Валерию Когану о солидарном взыскании вышеуказанной суммы в пользу государства", — говорится в релизе.
Суд взыскал с авиазавода "Прогресс" более ста миллионов рублей
22 октября, 11:19
Домодедовский городской суд Подмосковья удовлетворил иск в полном объеме. Генпрокуратура проконтролирует исполнение решения после его вступления в силу.
В июле Арбитражный суд Московской области признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта Домодедово, совершенных с 2002 года, и взыскал в доход государства сто процентов ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.
Кроме того, в начале октября суд отклонил жалобы Каменщика и Когана на установленный им в феврале временный запрет на выезд из России. Эту меру приняли по иску Генпрокуратуры к экс-владельцам ГК "Домодедово" и 30 российским и иностранным компаниям группы.