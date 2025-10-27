Суд взыскал с экс-владельцев "Домодедово" более трех миллиардов рублей

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Cуд удовлетворил иск на три миллиарда рублей к бывшим владельцам группы компаний "Домодедово" Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"В рамках осуществления координационной и надзорной деятельности выявлен факт неуплаты бывшими владельцами группы компаний " Домодедово " налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Общая сумма финансовых обязательств перед государством превысила три миллиарда рублей. В связи с этим по инициативе надзорного ведомства территориальным органом ФНС России в суд направлен иск к Дмитрию Каменщику и Валерию Когану о солидарном взыскании вышеуказанной суммы в пользу государства", — говорится в релизе.

Домодедовский городской суд Подмосковья удовлетворил иск в полном объеме. Генпрокуратура проконтролирует исполнение решения после его вступления в силу.

В июле Арбитражный суд Московской области признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта Домодедово, совершенных с 2002 года, и взыскал в доход государства сто процентов ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.