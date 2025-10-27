ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки

ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт — РИА Новости. Генпрокуратура обвинила бывшего владельца "Южуралзолота" (ЮГК) Константина Струкова в выводе за рубеж более 160 миллиардов рублей выручки от деятельности его российских предприятий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Челябинской области.

По словам источника РИА Новости, Струков фактически сам владел и управлял предприятиями, но оформил их на членов своей семьи и аффилированных лиц. Часть коррупционных доходов он пустил на приобретение "высоколиквидных объектов недвижимости" и другого дорогостоящего имущества, которые распределил среди родственников и доверенных людей.