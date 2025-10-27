Рейтинг@Mail.ru
ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/strukov-2050996890.html
ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки
ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки - РИА Новости, 27.10.2025
ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки
Генпрокуратура обвинила бывшего владельца "Южуралзолота" (ЮГК) Константина Струкова в выводе за рубеж более 160 миллиардов рублей выручки от деятельности его... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T17:54:00+03:00
2025-10-27T17:54:00+03:00
челябинская область
генеральная прокуратура рф
югк
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029623327_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_50f1f64e4edafc7c6d1083c42bba8100.jpg
https://ria.ru/20250909/siluanov-2040598814.html
https://ria.ru/20250711/strukov-2028537587.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029623327_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_d22aabffae6b8736f646848446e713e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, генеральная прокуратура рф, югк, общество, происшествия
Челябинская область, Генеральная прокуратура РФ, ЮГК, Общество, Происшествия
ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки

Генпрокуратура обвинила Струкова в выводе за рубеж 163 млрд рублей

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПогрузка золотосодержащей руды в самосвал на предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний", входящем в группу компаний ЮГК
Погрузка золотосодержащей руды в самосвал на предприятии ОАО Южуралзолото Группа Компаний, входящем в группу компаний ЮГК - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Погрузка золотосодержащей руды в самосвал на предприятии ОАО "Южуралзолото Группа Компаний", входящем в группу компаний ЮГК. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт — РИА Новости. Генпрокуратура обвинила бывшего владельца "Южуралзолота" (ЮГК) Константина Струкова в выводе за рубеж более 160 миллиардов рублей выручки от деятельности его российских предприятий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Челябинской области.
"Выручку от деятельности российских предприятий Струков регулярно выводил в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию. Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов", — сказал собеседник агентства.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Силуанов рассказал о сроках продажи "Южуралзолота"
9 сентября, 09:38
На прошлой неделе Генпрокуратура подала в Пластский городской суд иск к Струкову и еще восьми ответчикам, в том числе дочерям экс-владельца ЮГК. Надзорное ведомстве требует обратить в доход государства имущество на 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, которые, как утверждается, получены коррупционным путем.
По данным Генпрокуратуры, в 2006-2007 годах Струков завладел государственными предприятиями "Челябинскуголь" и "Южуралзолото". На прибыль он создал группу взаимосвязанных компаний ЮГК, которая специализировалась на добыче полезных ископаемых, строительстве, производстве электроэнергии, ремонте горно-шахтного оборудования, грузоперевозках, управлении недвижимостью, предоставлении гостиничных услуг и сельскохозяйственном производстве. Компании расположены в Челябинской и Кемеровской областях, Красноярском и Краснодарском краях, в Хакасии и Крыму. Их активы оцениваются в 220 миллиардов рублей.
По словам источника РИА Новости, Струков фактически сам владел и управлял предприятиями, но оформил их на членов своей семьи и аффилированных лиц. Часть коррупционных доходов он пустил на приобретение "высоколиквидных объектов недвижимости" и другого дорогостоящего имущества, которые распределил среди родственников и доверенных людей.
Пластский городской суд начнет рассматривать иск 5 ноября.
Золотоперерабатывающее предприятие Южуралзолото Группа Компаний входящее в группу компаний ЮГК - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Суд изъял акции ЮГК в доход государства
11 июля, 12:43
 
Челябинская областьГенеральная прокуратура РФЮГКОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала