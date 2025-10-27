ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки

ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт — РИА Новости. Генпрокуратура обвинила бывшего владельца "Южуралзолота" (ЮГК) Константина Струкова в выводе за рубеж более 160 миллиардов рублей выручки от деятельности его российских предприятий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Челябинской области.
"Выручку от деятельности российских предприятий Струков регулярно выводил в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию. Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов", — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе Генпрокуратура подала в Пластский городской суд иск к Струкову и еще восьми ответчикам, в том числе дочерям экс-владельца ЮГК. Надзорное ведомстве требует обратить в доход государства имущество на 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, которые, как утверждается, получены коррупционным путем.
По данным Генпрокуратуры, в 2006-2007 годах Струков завладел государственными предприятиями "Челябинскуголь" и "Южуралзолото". На прибыль он создал группу взаимосвязанных компаний ЮГК, которая специализировалась на добыче полезных ископаемых, строительстве, производстве электроэнергии, ремонте горно-шахтного оборудования, грузоперевозках, управлении недвижимостью, предоставлении гостиничных услуг и сельскохозяйственном производстве. Компании расположены в Челябинской и Кемеровской областях, Красноярском и Краснодарском краях, в Хакасии и Крыму. Их активы оцениваются в 220 миллиардов рублей.
По словам источника РИА Новости, Струков фактически сам владел и управлял предприятиями, но оформил их на членов своей семьи и аффилированных лиц. Часть коррупционных доходов он пустил на приобретение "высоколиквидных объектов недвижимости" и другого дорогостоящего имущества, которые распределил среди родственников и доверенных людей.
Пластский городской суд начнет рассматривать иск 5 ноября.
