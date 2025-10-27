ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки

ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Генпрокуратура в новом иске к бывшему владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову утверждает, что бизнесмен вывел за границу выручку от деятельности своих российских предприятий в размере более 163 миллиардов рублей, на эти средства приобретены недвижимость, яхты и идет строительство гостиниц, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Хакасии, В новом иске Генпрокуратуры , поданном в Пластский горсуд, указывается, что в результате коррупционных нарушений, совершенных в 2006–2007 годах, Струков завладел госпредприятиями ОАО "Челябинскуголь" и ОАО "Южуралзолото". Полученную прибыль он использовал для создания группы взаимосвязанных компаний ЮГК , специализирующихся на добыче полезных ископаемых, строительстве, производстве электроэнергии, ремонте горно-шахтного оборудования, грузоперевозках, управлении недвижимостью, предоставлении гостиничных услуг, сельскохозяйственном производстве. Они расположены в Челябинской, Кемеровской областях , Красноярском, Краснодарском краях Крыму , стоимость активов составляет 220 миллиардов рублей.

Сербию, Швейцарию, "Выручку от деятельности российских предприятий Струков регулярно выводил в Черногорию Турцию . Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, что Струков фактически сам владел и управлял предприятиями, но оформил активы и их управление на членов своей семьи и аффилированных лиц.

Часть коррупционных доходов, полученных от эксплуатации подконтрольных структур, Струков направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости и "иного дорогостоящего имущества", которые распределил среди родственников и доверенных лиц, полагают в ГП.