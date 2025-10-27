Рейтинг@Mail.ru
ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки - РИА Новости, 27.10.2025
13:32 27.10.2025 (обновлено: 14:27 27.10.2025)
ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки
общество
кемеровская область, краснодарский край, республика хакасия, генеральная прокуратура рф, югк, общество
Кемеровская область, Краснодарский край, Республика Хакасия, Генеральная прокуратура РФ, ЮГК, Общество
ГП считает, что Струков вывел за рубеж более 163 миллиардов рублей выручки

Генпрокуратура обнаружила активы экс-главы ЮГК, оформленные на родственников

© Южуралзолото Группа Компаний (ПАО "ЮГК")/ВКонтактеКонстантин Струков
Константин Струков - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Южуралзолото Группа Компаний (ПАО "ЮГК")/ВКонтакте
Константин Струков. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 окт – РИА Новости. Генпрокуратура в новом иске к бывшему владельцу "Южуралзолота" (ЮГК) Константину Струкову утверждает, что бизнесмен вывел за границу выручку от деятельности своих российских предприятий в размере более 163 миллиардов рублей, на эти средства приобретены недвижимость, яхты и идет строительство гостиниц, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В новом иске Генпрокуратуры, поданном в Пластский горсуд, указывается, что в результате коррупционных нарушений, совершенных в 2006–2007 годах, Струков завладел госпредприятиями ОАО "Челябинскуголь" и ОАО "Южуралзолото". Полученную прибыль он использовал для создания группы взаимосвязанных компаний ЮГК, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, строительстве, производстве электроэнергии, ремонте горно-шахтного оборудования, грузоперевозках, управлении недвижимостью, предоставлении гостиничных услуг, сельскохозяйственном производстве. Они расположены в Челябинской, Кемеровской областях, Красноярском, Краснодарском краях, Хакасии, Крыму, стоимость активов составляет 220 миллиардов рублей.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото"
3 июля, 12:01
"Выручку от деятельности российских предприятий Струков регулярно выводил в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию. Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, что Струков фактически сам владел и управлял предприятиями, но оформил активы и их управление на членов своей семьи и аффилированных лиц.
Часть коррупционных доходов, полученных от эксплуатации подконтрольных структур, Струков направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости и "иного дорогостоящего имущества", которые распределил среди родственников и доверенных лиц, полагают в ГП.
Генпрокуратура ранее подала новый иск к Струкову и еще восьмерым ответчикам, он поступил в Пластский городской суд Челябинской области. В правоохранительных органах региона РИА Новости уточняли, что среди ответчиков - Струков и его дочери. ГП РФ в своем заявлении просит обратить в доход государства имущество стоимостью 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей денежных средств, утверждая, что они были получены коррупционным путем.
Глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Главе АСВ предъявили обвинения в хищении
23 октября, 22:12
 
Кемеровская областьКраснодарский крайРеспублика ХакасияГенеральная прокуратура РФЮГКОбщество
 
 
