Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми
Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми - РИА Новости, 27.10.2025
Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает включать отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T11:41:00+03:00
мария львова-белова
общество
Новости
мария львова-белова, общество
Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми
Львова-Белова призвала включать период ухода за детьми до 3 лет в страховой стаж
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает включать отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии.
Сегодня родители в России могут учесть в свой страховой стаж только периоды ухода за ребенком до 1,5 лет.
"Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: проработать вопрос о включении отпуска по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии", - следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.