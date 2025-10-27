Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми
11:41 27.10.2025
Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми
Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми
Львова-Белова выступила с призывом по страховому стажу при уходе за детьми

Львова-Белова призвала включать период ухода за детьми до 3 лет в страховой стаж

Мария Львова-Белова
Мария Львова-Белова
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предлагает включать отпуск по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии.
Сегодня родители в России могут учесть в свой страховой стаж только периоды ухода за ребенком до 1,5 лет.
"Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Правительству РФ: проработать вопрос о включении отпуска по уходу за ребенком от полутора до трех лет в страховой стаж для назначения пенсии", - следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.
Львова-Белова предложила обучать школьников грамотности в соцсетях
