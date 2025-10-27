Экс-мэр Стамбула арестован по обвинению в шпионаже

СТАМБУЛ, 27 окт – РИА Новости. Суд постановил в ночь на понедельник арестовать бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в шпионаже в связи с выборами 2019 года, сообщил телеканал Суд постановил в ночь на понедельник арестовать бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в шпионаже в связи с выборами 2019 года, сообщил телеканал Sözcü

Генпрокуратура Стамбула возбудила 24 октября уголовное дело в отношении Имамоглу и ряда других чиновников по подозрению в шпионаже. Они подозреваются в том, что в ходе выборов мэра в 2019 году способствовали утечке конфиденциальных данных 4,7 миллионов избирателей, информация была передана иностранным спецслужбам.

"Суд Чаглаян после 11 часов допросов постановил арестовать Имамоглу, основателя телеканала Tele 1 Мердана Янардага и журналиста Неджати Озкана по обвинению в шпионаже", - сообщил канал.

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель назвал решение суда нарушением конституции, по его мнению, это попытка помешать Имамоглу участвовать в выборах президента.

Стамбульский университет в марте принял решение аннулировать диплом Имамоглу и еще 27 человек после соответствующего запроса генеральной прокуратуры страны, это препятствует его выдвижению на пост президента страны. Обвинение требует почти 9 лет тюремного заключения и запрет на политическую деятельность для Имамоглу в связи с расследованием дела о подделке диплома.

Член CHP Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено.