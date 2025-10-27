Рейтинг@Mail.ru
США могут потерять годы в сроках разработки ядерного оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2025
21:26 27.10.2025
США могут потерять годы в сроках разработки ядерного оружия, сообщили СМИ
США могут потерять годы в сроках разработки ядерного оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2025
США могут потерять годы в сроках разработки ядерного оружия, сообщили СМИ
США могут потерять годы в сроках разработки ядерных вооружений из-за продолжающегося шатдауна американского правительства, в результате которого большая часть... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США могут потерять годы в сроках разработки ядерного оружия, сообщили СМИ

CNN: США могут потерять годы в сроках разработки ядерного оружия из-за шатдауна

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. США могут потерять годы в сроках разработки ядерных вооружений из-за продолжающегося шатдауна американского правительства, в результате которого большая часть сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) были отправлены в неоплачиваемые отпуска, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Даже остановка производства на короткий период времени может отложить создание оружия на месяцы, если не на годы, поскольку безопасное прекращение работ с ядерными материалами, такими как плутониевые сердечники, является сложным процессом", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Здание Капитолия в Вашингтоне. 30 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
У США заканчиваются деньги на контроль за ядерным арсеналом
4 октября, 01:34
По данным собеседников издания, отсутствие финансирования из-за шатдауна вынудило руководство NNSA впервые отправить большую часть персонала в неоплачиваемые отпуска. Оставшиеся сотрудники продолжают работать без оплаты труда в условиях, когда администрация президента США Дональда Трампа требует от управления более сжатых сроков поставок модернизированного ядерного оружия Пентагону.
"Источники в агентстве, пожелавшие остаться анонимными из-за страха преследования, заявили, что сложности, которые администрация учиняет агентству, прямо противоречат поставленным ею агрессивным целям национальной безопасности", - пишет издание.
По словам источников, NNSA просило Белый дом в условиях шатдауна выделить средства на продолжение работы так же, как это это сделали для оплаты службы американских военных, однако эта просьба не была выполнена.
Отмечается, что власти США продолжают финансировать работу нескольких тысяч подрядчиков NNSA, которые работают на предприятиях по созданию вооружений в рамках программ управления, поскольку средства на них поступают отдельно, но денег хватит только до конца ноября.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Американским военным могут перестать платить зарплату из-за шатдауна
26 октября, 18:40
"Хотя подрядчики и могут продолжать работать в течение некоторого времени, производственный процесс все равно будет остановлен, поскольку большинство федеральных служащих, которые контролируют и утверждают работу подрядчиков, отправлены в неоплачиваемый отпуск", - указывает телеканал.
Ранее министерство энергетики США направило уведомления о приостановке работы сотрудникам Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) из-за отсутствия утвержденного бюджета на 2026 финансовый год.
В меморандуме отмечалось, что решение принято "в связи с экстренным прекращением деятельности агентства вследствие отсутствия бюджетного финансирования". Уведомление действует сроком до 30 дней и может быть отменено при утверждении конгрессом временной резолюции о финансировании министерства энергетики.
Ранее глава минэнерго США Крис Райт предупреждал, что из-за шатдауна в ближайшие дни у ведомства могут закончиться средства, выделенные на поддержание безопасности ядерных запасов, что, по его словам, "ставит страну под угрозу".
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России
23 октября, 11:58
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
