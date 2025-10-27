Небритых военных США не допустят до совместных учений в Южной Корее

"Освобождение от бритья" - это разрешение для американских военнослужащих не бриться по медицинским показаниям, например, из-за раздражения кожи. При этом Хегсет запретил такие "освобождения" в сентябре, выпустив приказ, согласно которому все военнослужащие должны держать лицо чисто выбритым, а все обладатели "освобождений" должны будут решить свои медицинские проблемы.