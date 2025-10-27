Небритых военных США не допустят до совместных учений в Южной Корее

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Американских военнослужащих с "освобождением от бритья" не допустят до совместных учений на американской военной базе Хамфрис, которая располагается в Южной Корее, во время визита туда главы Пентагона Пита Хегсета, сообщил корреспондент издания Defense One.
"Министр обороны Пит Хегсет на этой неделе посетит Южную Корею. Согласно электронному письму, подлинность которого подтверждена, с просьбой о предоставлении летчиков для участия в совместных учениях в Кэмп-Хамфрис, указано, что военнослужащие с "освобождением от бритья" не будут допущены к участию", - сообщил журналист в соцсети X, опубликовав фото письма.
"Освобождение от бритья" - это разрешение для американских военнослужащих не бриться по медицинским показаниям, например, из-за раздражения кожи. При этом Хегсет запретил такие "освобождения" в сентябре, выпустив приказ, согласно которому все военнослужащие должны держать лицо чисто выбритым, а все обладатели "освобождений" должны будут решить свои медицинские проблемы.