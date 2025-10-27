Рейтинг@Mail.ru
Небритых военных США не допустят до совместных учений в Южной Корее - РИА Новости, 27.10.2025
20:42 27.10.2025
Небритых военных США не допустят до совместных учений в Южной Корее
Небритых военных США не допустят до совместных учений в Южной Корее - РИА Новости, 27.10.2025
Небритых военных США не допустят до совместных учений в Южной Корее
Американских военнослужащих с "освобождением от бритья" не допустят до совместных учений на американской военной базе Хамфрис, которая располагается в Южной... РИА Новости, 27.10.2025
2025
в мире, южная корея, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Южная Корея, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Небритых военных США не допустят до совместных учений в Южной Корее

На военной базе США в Южной Корее отменили освобождение от бритья

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Американских военнослужащих с "освобождением от бритья" не допустят до совместных учений на американской военной базе Хамфрис, которая располагается в Южной Корее, во время визита туда главы Пентагона Пита Хегсета, сообщил корреспондент издания Defense One.
"Министр обороны Пит Хегсет на этой неделе посетит Южную Корею. Согласно электронному письму, подлинность которого подтверждена, с просьбой о предоставлении летчиков для участия в совместных учениях в Кэмп-Хамфрис, указано, что военнослужащие с "освобождением от бритья" не будут допущены к участию", - сообщил журналист в соцсети X, опубликовав фото письма.
"Освобождение от бритья" - это разрешение для американских военнослужащих не бриться по медицинским показаниям, например, из-за раздражения кожи. При этом Хегсет запретил такие "освобождения" в сентябре, выпустив приказ, согласно которому все военнослужащие должны держать лицо чисто выбритым, а все обладатели "освобождений" должны будут решить свои медицинские проблемы.
Истребитель на авиабазе в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
ВВС Южной Кореи запретили полеты, поставив под угрозу учения с США
20 апреля, 11:55
 
В миреЮжная КореяПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
