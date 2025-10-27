https://ria.ru/20251027/ssha-2050920323.html
У побережья США зафиксировали необычные явления, пишут СМИ
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости.
У побережья США зафиксировали тысячи неизвестных подводных объектов за два месяца, пишет газета New York Post
со ссылкой на данные приложения Enigma, собирающего данные наблюдений за НЛО.
"Американскими штатами с наибольшим количеством сообщений о наблюдениях неопознанных объектов стали Калифорния (389) и Флорида (306) — оба входят в тройку штатов с самой большой протяженностью побережья", — говорится в публикации.
Всего с августа 2025 года в радиусе 16 километров от береговой линии их было зафиксировано более 9000, пишет издание.
Ранее западная пресса сообщала, что секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимался поисками, как утверждается, разбившихся или уцелевших неопознанных летательных аппаратов по всему миру.
На этом фоне в августе прошлого года в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.