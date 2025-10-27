Рейтинг@Mail.ru
У побережья США зафиксировали необычные явления, пишут СМИ
13:23 27.10.2025
У побережья США зафиксировали необычные явления, пишут СМИ
У побережья США зафиксировали необычные явления, пишут СМИ
У побережья США зафиксировали необычные явления, пишут СМИ

NYP: приложение Enigma сообщило о тысячах подводных объектов у побережья США

© EnigmaЗеленые огни, движущиеся под поверхностью океана, у побережья США
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. У побережья США зафиксировали тысячи неизвестных подводных объектов за два месяца, пишет газета New York Post со ссылкой на данные приложения Enigma, собирающего данные наблюдений за НЛО.

"Американскими штатами с наибольшим количеством сообщений о наблюдениях неопознанных объектов стали Калифорния (389) и Флорида (306) — оба входят в тройку штатов с самой большой протяженностью побережья", — говорится в публикации.
Всего с августа 2025 года в радиусе 16 километров от береговой линии их было зафиксировано более 9000, пишет издание.
Ранее западная пресса сообщала, что секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимался поисками, как утверждается, разбившихся или уцелевших неопознанных летательных аппаратов по всему миру.
На этом фоне в августе прошлого года в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.
Видеозапись полета неопознанного объекта показали на заседании конгресса США по НЛО - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В конгрессе США показали видео с НЛО
