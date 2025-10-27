У побережья США зафиксировали необычные явления, пишут СМИ

Всего с августа 2025 года в радиусе 16 километров от береговой линии их было зафиксировано более 9000, пишет издание.

На этом фоне в августе прошлого года в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.