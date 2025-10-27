В США с 1 ноября перестанут выдавать талоны на продукты питания

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Талоны на продукты питания в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) перестанут выдавать американцам с 1 ноября из-за продолжения шатдауна правительства США, сообщает министерство сельского хозяйства страны.
"Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В конечном итоге колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября", - говорится в публикации на сайте министерства.
Ранее телеканал CNN сообщал, что около 42 миллионов американцев могут перестать получать талоны на питание уже в ноябре из-за продолжения шатдауна. По данным CNN, каждый восьмой американец получает помощь при покупке продуктов питания по программе SNAP.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава Минэнерго США заявил о разрушительных последствиях шатдауна
24 октября, 16:44