В США с 1 ноября перестанут выдавать талоны на продукты питания

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Талоны на продукты питания в рамках программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP) перестанут выдавать американцам с 1 ноября из-за продолжения шатдауна правительства США, сообщает министерство сельского хозяйства страны.

"Демократы в сенате уже 12 раз проголосовали против финансирования программы предоставления продовольственных талонов, также известной как программа дополнительной продовольственной помощи (SNAP). В конечном итоге колодец иссяк. По состоянию на текущий момент пособия не будут выдаваться с 1 ноября", - говорится в публикации на сайте министерства.

Ранее телеканал CNN сообщал, что около 42 миллионов американцев могут перестать получать талоны на питание уже в ноябре из-за продолжения шатдауна. По данным CNN, каждый восьмой американец получает помощь при покупке продуктов питания по программе SNAP.