Российский боец рассказал о заградотрядах в ВСУ - РИА Новости, 27.10.2025
07:59 27.10.2025
Российский боец рассказал о заградотрядах в ВСУ
Российский боец рассказал о заградотрядах в ВСУ
ВСУ создали на константиновском направлении в ДНР заградотряды из боевиков запрещённых в России террористических формирований "Азов"* и "Айдар"*, сообщил РИА... РИА Новости, 27.10.2025
Российский боец рассказал о заградотрядах в ВСУ

ВСУ сформировали в ДНР заградотряды из боевиков "Азова" и "Айдара"

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские боевики
Украинские боевики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. ВСУ создали на константиновском направлении в ДНР заградотряды из боевиков запрещённых в России террористических формирований "Азов"* и "Айдар"*, сообщил РИА Новости командир взвода Южного военного округа с позывным "Якудза".
"Заградотряды — в основном у них азовцы. "Азов"*, "Айдар"* - эти люди стоят в заградотрядах", — сказал Якудза.
По его словам, боевики этих подразделений отличаются особой жестокостью по отношению не только к российским военнослужащим, но и к собственным сослуживцам.
"Потому что они безбожники. Они ведут себя как звери", — сказал командир.
* Запрещенные в РФ террористические организации
