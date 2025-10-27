ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. ВСУ создали на константиновском направлении в ДНР заградотряды из боевиков запрещённых в России террористических формирований "Азов"* и "Айдар"*, сообщил РИА Новости командир взвода Южного военного округа с позывным "Якудза".

"Заградотряды — в основном у них азовцы. "Азов"*, "Айдар"* - эти люди стоят в заградотрядах", — сказал Якудза.

По его словам, боевики этих подразделений отличаются особой жестокостью по отношению не только к российским военнослужащим, но и к собственным сослуживцам.

"Потому что они безбожники. Они ведут себя как звери", — сказал командир.