Российские силовики рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Бойцы 120-й бригады территориальной обороны ВСУ массово дезертируют, потому что украинское командование решило передать их в распоряжение 57-й мотопехотной бригады в попытках удержать позиции в Волчанске в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.