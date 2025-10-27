https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2050810983.html
Российские силовики рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ
Российские силовики рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 27.10.2025
Российские силовики рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ
Бойцы 120-й бригады территориальной обороны ВСУ массово дезертируют, потому что украинское командование решило передать их в распоряжение 57-й мотопехотной... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T06:36:00+03:00
2025-10-27T06:36:00+03:00
2025-10-27T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские силовики рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ
Решение командования ВСУ спровоцировало дезертирство в 120-й бригаде теробороны