Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли почти всю группу штурмовиков 225-го полка в Сумской области - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 27.10.2025 (обновлено: 06:37 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2050810734.html
ВСУ потеряли почти всю группу штурмовиков 225-го полка в Сумской области
ВСУ потеряли почти всю группу штурмовиков 225-го полка в Сумской области - РИА Новости, 27.10.2025
ВСУ потеряли почти всю группу штурмовиков 225-го полка в Сумской области
ВСУ провалили контратаку в Сумской области, потеряв 80 процентов штурмовой группы 225-го полка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T06:35:00+03:00
2025-10-27T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
владимир путин
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292667_0:87:3018:1785_1920x0_80_0_0_e1401fe3c4ebd8199ae8631a24e1e78f.jpg
https://ria.ru/20251025/obstanovka-2050407111.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292667_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_188b5098b3fb7672e770bfd5f72f8c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, В мире
ВСУ потеряли почти всю группу штурмовиков 225-го полка в Сумской области

ВСУ потеряли 80% брошенных в контратаку штурмовиков 225 полка в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. ВСУ провалили контратаку в Сумской области, потеряв 80 процентов штурмовой группы 225-го полка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового. В ходе отражения атаки уничтожено до 80 процентов штурмовой группы врага, остальные отступили на сходные позиции", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Намечается пять котлов: что происходит на фронтах СВО
25 октября, 08:00

На этом направлении, а также в Харьковской области действует группировка войск "Север". Только за последние сутки ее бойцы поразили украинские позиции в нескольких населенных пунктах. Потери ВСУ превысили 190 солдат.

Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала