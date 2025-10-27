МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. ВСУ провалили контратаку в Сумской области, потеряв 80 процентов штурмовой группы 225-го полка, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового. В ходе отражения атаки уничтожено до 80 процентов штурмовой группы врага, остальные отступили на сходные позиции", — сказал собеседник агентства.
На этом направлении, а также в Харьковской области действует группировка войск "Север". Только за последние сутки ее бойцы поразили украинские позиции в нескольких населенных пунктах. Потери ВСУ превысили 190 солдат.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. По словам президента Владимира Путина, это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
