Российский боец вынес 20 раненых сослуживцев в Запорожской области

Российский военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным "Орин" рассказал РИА Новости, что во время одного из недавних штурмов под огнём... РИА Новости, 27.10.2025
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Российский военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным "Орин" рассказал РИА Новости, что во время одного из недавних штурмов под огнём противника вынес с линии соприкосновения 20 раненых бойцов.
"Был штурм, когда на себе вынес 20 человек раненых. 20 человек — это почти сутки не спишь. Бывает, от одной лесополосы до другой — расстояние 700–900 метров. Пока его перетаскиваешь, постоянно ведётся огонь, работает миномёт постоянно, ну и "птица" (дроны — ред.) соответственно, осуществляют сбросы", — рассказал "Орин".
По его словам, самым опасным моментом во время эвакуации является пересечение открытой местности, где бойцы оказываются на виду у противника.
"Самое главное — перейти открытую местность и дотащить бойца. Когда боец тебя видит, то он уже знает, что останется жив. Всю дорогу говорит "спасибо, что я живой", — отметил военнослужащий.