Рейтинг@Mail.ru
Российский боец вынес 20 раненых сослуживцев в Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2050807848.html
Российский боец вынес 20 раненых сослуживцев в Запорожской области
Российский боец вынес 20 раненых сослуживцев в Запорожской области - РИА Новости, 27.10.2025
Российский боец вынес 20 раненых сослуживцев в Запорожской области
Российский военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным "Орин" рассказал РИА Новости, что во время одного из недавних штурмов под огнём... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T05:41:00+03:00
2025-10-27T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773508_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_505e6f86976e595e7f1cf63478e8b309.jpg
https://ria.ru/20251026/vsu-2050784502.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773508_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5aecda85df01416ab448d85fa87ee9e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность
Российский боец вынес 20 раненых сослуживцев в Запорожской области

Боец ЮВО вынес с линии соприкосновения 20 раненых бойцов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Российский военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным "Орин" рассказал РИА Новости, что во время одного из недавних штурмов под огнём противника вынес с линии соприкосновения 20 раненых бойцов.
"Был штурм, когда на себе вынес 20 человек раненых. 20 человек — это почти сутки не спишь. Бывает, от одной лесополосы до другой — расстояние 700–900 метров. Пока его перетаскиваешь, постоянно ведётся огонь, работает миномёт постоянно, ну и "птица" (дроны — ред.) соответственно, осуществляют сбросы", — рассказал "Орин".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Доводят до предела". В Германии рассказали о катастрофе в ВСУ
Вчера, 22:44
По его словам, самым опасным моментом во время эвакуации является пересечение открытой местности, где бойцы оказываются на виду у противника.
"Самое главное — перейти открытую местность и дотащить бойца. Когда боец тебя видит, то он уже знает, что останется жив. Всю дорогу говорит "спасибо, что я живой", — отметил военнослужащий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала