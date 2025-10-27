Российский боец вынес 20 раненых сослуживцев в Запорожской области

ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Российский военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным "Орин" рассказал РИА Новости, что во время одного из недавних штурмов под огнём противника вынес с линии соприкосновения 20 раненых бойцов.

"Был штурм, когда на себе вынес 20 человек раненых. 20 человек — это почти сутки не спишь. Бывает, от одной лесополосы до другой — расстояние 700–900 метров. Пока его перетаскиваешь, постоянно ведётся огонь, работает миномёт постоянно, ну и "птица" (дроны — ред.) соответственно, осуществляют сбросы", — рассказал "Орин".

По его словам, самым опасным моментом во время эвакуации является пересечение открытой местности, где бойцы оказываются на виду у противника.