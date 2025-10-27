Российские военные рассказали об освобождении Тихого в Харьковской области

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали подробности освобождения населенного пункта Тихое в Харьковской области в зоне проведения СВО.
"С нашей стороны мы наносим поражения FPV-дронами и сбросами... То же самое касается зачистки населенного пункта... Там по большей части участвовали, наносились удары как раз FPV-дронами и сбросами ... Когда мы заходили в населенный пункт... захватывали вражеские позиции, противник не ожидал этого, он бежал. Добивали их FPV-дронами ... свои же добивают", - отметил заместитель командира по военно-политической работе с позывным "Баку" на видео от Минобороны РФ.
В ходе боевой задачи противник был застигнут врасплох подразделениями группировки. Отступающие формирования ВСУ уничтожались ударными беспилотными летательными аппаратами, что подтверждено кадрами объективного контроля, добавили в министерстве обороны РФ.
"После предварительно проведенного "залистования" (сброс листовок - ред.) местности в районе населенного пункта часть украинских боевиков сложили оружие и сдалась в плен российским военнослужащим. Остальная часть гарнизона ВСУ, неся потери, была выбита с укрепленных позиций и покинула поле боя, спасаясь бегством", - подчеркнули в ведомстве.
По словам заместителя командира штурмовой роты с позывным "Гура", противник не ожидал данного наступления. Большую роль сыграли российские штурмовики, чья доблесть и отвага позволили ВС РФ освободить населенный пункт и выполнить боевую задачу.
Проявляя мужество и отвагу, военнослужащие 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки успешно освободили населенный пункт от украинских боевиков, продолжая наносить огневое поражение формированиям ВСУ на Харьковском направлении, отметили в Минобороны РФ.
