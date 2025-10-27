Российские военные рассказали об освобождении Тихого в Харьковской области

"С нашей стороны мы наносим поражения FPV-дронами и сбросами... То же самое касается зачистки населенного пункта... Там по большей части участвовали, наносились удары как раз FPV-дронами и сбросами ... Когда мы заходили в населенный пункт... захватывали вражеские позиции, противник не ожидал этого, он бежал. Добивали их FPV-дронами ... свои же добивают", - отметил заместитель командира по военно-политической работе с позывным "Баку" на видео от Минобороны РФ.