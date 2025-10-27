Рейтинг@Mail.ru
Российские военные рассказали об освобождении Тихого в Харьковской области - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 27.10.2025 (обновлено: 05:10 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/spetsoperatsiya-2050806013.html
Российские военные рассказали об освобождении Тихого в Харьковской области
Российские военные рассказали об освобождении Тихого в Харьковской области - РИА Новости, 27.10.2025
Российские военные рассказали об освобождении Тихого в Харьковской области
Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали подробности освобождения населенного пункта Тихое в Харьковской области в зоне проведения СВО. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T05:07:00+03:00
2025-10-27T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829350268_0:104:3272:1945_1920x0_80_0_0_b09ffb7b8f1659ad834664f0989285a4.jpg
https://ria.ru/20251026/vsu-2050784502.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829350268_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_583a73780f614142df74fe27bc3ad572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные рассказали об освобождении Тихого в Харьковской области

Российские военные в Тихом в Харьковской области застали ВСУ врасплох

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" рассказали подробности освобождения населенного пункта Тихое в Харьковской области в зоне проведения СВО.
"С нашей стороны мы наносим поражения FPV-дронами и сбросами... То же самое касается зачистки населенного пункта... Там по большей части участвовали, наносились удары как раз FPV-дронами и сбросами ... Когда мы заходили в населенный пункт... захватывали вражеские позиции, противник не ожидал этого, он бежал. Добивали их FPV-дронами ... свои же добивают", - отметил заместитель командира по военно-политической работе с позывным "Баку" на видео от Минобороны РФ.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Доводят до предела". В Германии рассказали о катастрофе в ВСУ
Вчера, 22:44
В ходе боевой задачи противник был застигнут врасплох подразделениями группировки. Отступающие формирования ВСУ уничтожались ударными беспилотными летательными аппаратами, что подтверждено кадрами объективного контроля, добавили в министерстве обороны РФ.
«
"После предварительно проведенного "залистования" (сброс листовок - ред.) местности в районе населенного пункта часть украинских боевиков сложили оружие и сдалась в плен российским военнослужащим. Остальная часть гарнизона ВСУ, неся потери, была выбита с укрепленных позиций и покинула поле боя, спасаясь бегством", - подчеркнули в ведомстве.
По словам заместителя командира штурмовой роты с позывным "Гура", противник не ожидал данного наступления. Большую роль сыграли российские штурмовики, чья доблесть и отвага позволили ВС РФ освободить населенный пункт и выполнить боевую задачу.
Проявляя мужество и отвагу, военнослужащие 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки успешно освободили населенный пункт от украинских боевиков, продолжая наносить огневое поражение формированиям ВСУ на Харьковском направлении, отметили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала