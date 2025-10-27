https://ria.ru/20251027/spasenie-2050795217.html
Житель Москвы, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа
Житель Москвы, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа - РИА Новости, 27.10.2025
Житель Москвы, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа
Житель многоэтажного дома в Москве, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа и оказался на дереве, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T01:37:00+03:00
2025-10-27T01:37:00+03:00
2025-10-27T01:37:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20250915/moskva-2041989363.html
https://ria.ru/20251001/pozhar-2045547617.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Житель Москвы, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа
Москвич прыгнул в окно седьмого этажа, спасаясь от пожара, и оказался на дереве
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Житель многоэтажного дома в Москве, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа и оказался на дереве, сообщает столичный главк МЧС РФ.
Спасатели рассказали о тушении пожара на Планерной улице. По их данным, загорелась квартира на седьмом этаже жилого дома.
"Один из жильцов квартиры выпрыгнул в окно, он находился на дереве. Огнеборцы спасли его и передали медикам для осмотра. Два человека – женщина и ребёнок покинули горящую квартиру самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в ходе тушения пожара с вышележащих этажей с помощью спасательустройств пожарные вывели пять человек, один из них – ребенок.
Для ликвидации возгорания привлекли 35 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.