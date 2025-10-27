Житель Москвы, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Житель многоэтажного дома в Москве, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа и оказался на дереве, сообщает столичный главк МЧС РФ.

Спасатели рассказали о тушении пожара на Планерной улице. По их данным, загорелась квартира на седьмом этаже жилого дома.

"Один из жильцов квартиры выпрыгнул в окно, он находился на дереве. Огнеборцы спасли его и передали медикам для осмотра. Два человека – женщина и ребёнок покинули горящую квартиру самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ходе тушения пожара с вышележащих этажей с помощью спасательустройств пожарные вывели пять человек, один из них – ребенок.