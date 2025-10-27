Рейтинг@Mail.ru
Житель Москвы, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа - РИА Новости, 27.10.2025
01:37 27.10.2025
Житель Москвы, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа
Житель многоэтажного дома в Москве, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа и оказался на дереве, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Житель многоэтажного дома в Москве, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа и оказался на дереве, сообщает столичный главк МЧС РФ.
Спасатели рассказали о тушении пожара на Планерной улице. По их данным, загорелась квартира на седьмом этаже жилого дома.
