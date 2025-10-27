Совкомбанк предоставил кредитную линию "РусГидро" на 20 млрд рублей

Документ будет действовать до 2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании.

"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с “РусГидро”. Начиная с 2025 года, мы существенно нарастили объемы бизнеса и расширили формат взаимодействия. Помимо заключенного соглашения с головной компанией, в этом году банк также выиграл конкурсы и заключил кредитные соглашения с тремя крупнейшими дочерними предприятиями группы", – отметил заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов, его слова приводит пресс-служба.