18:30 27.10.2025
Совкомбанк предоставил кредитную линию "РусГидро" на 20 млрд рублей
экономика, совкомбанк, русгидро
Экономика, Совкомбанк, РусГидро
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Совкомбанк и ПАО "РусГидро" подписали соглашение о открытии возобновляемой кредитной линии, объем финансирования составляет 20 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Документ будет действовать до 2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей и инвестиционной деятельности компании.
"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с “РусГидро”. Начиная с 2025 года, мы существенно нарастили объемы бизнеса и расширили формат взаимодействия. Помимо заключенного соглашения с головной компанией, в этом году банк также выиграл конкурсы и заключил кредитные соглашения с тремя крупнейшими дочерними предприятиями группы", – отметил заместитель председателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов, его слова приводит пресс-служба.
ЭкономикаСовкомбанкРусГидро
 
 
