Комиссия Совбеза обсудила прикрытие ж/д инфраструктуры с учетом СВО

"Проведено заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по военной безопасности по вопросу "О совершенствовании системы технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта Российской Федерации с учетом опыта проведения специальной военной операции... На заседании обсуждались актуальные проблемы в данной сфере, представляющие угрозу военной безопасности Российской Федерации, и пути их решения", - говорится в сообщении.