Комиссия Совбеза обсудила прикрытие ж/д инфраструктуры с учетом СВО - РИА Новости, 27.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 27.10.2025
Комиссия Совбеза обсудила прикрытие ж/д инфраструктуры с учетом СВО
Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по военной безопасности обсудила совершенствование прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта с... РИА Новости, 27.10.2025
Комиссия Совбеза обсудила прикрытие ж/д инфраструктуры с учетом СВО

Комиссия Совбеза обсудила прикрытие инфраструктуры ж/д транспорта с учетом СВО

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по военной безопасности обсудила совершенствование прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта с учётом СВО, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Проведено заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по военной безопасности по вопросу "О совершенствовании системы технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта Российской Федерации с учетом опыта проведения специальной военной операции... На заседании обсуждались актуальные проблемы в данной сфере, представляющие угрозу военной безопасности Российской Федерации, и пути их решения", - говорится в сообщении.
