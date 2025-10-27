https://ria.ru/20251027/sovbez-2051047370.html
Комиссия Совбеза обсудила прикрытие ж/д инфраструктуры с учетом СВО
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по военной безопасности обсудила совершенствование прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта с учётом СВО, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Проведено заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по военной безопасности по вопросу "О совершенствовании системы технического прикрытия инфраструктуры железнодорожного транспорта Российской Федерации с учетом опыта проведения специальной военной операции... На заседании обсуждались актуальные проблемы в данной сфере, представляющие угрозу военной безопасности Российской Федерации, и пути их решения", - говорится в сообщении.