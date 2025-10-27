В онлайн-собраниях участвуют 1,6 млн собственников подмосковных МКД

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Подмосковье 1,6 миллиона жителей используют электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов (МКД), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Голосование проводится через государственную информационную систему ЖКХ в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Вопросы темпов и эффективности внедрения нового механизма рассмотрели на еженедельном рабочем совещании губернатора Андрея Воробьева с членами правительства области и главами округов. Планируется, что до конца года цифровые собрания будут доступны жителям половины фонда многоквартирных домов региона.

"Закон позволил нам начать работу по переводу собственников на электронное голосование. Все, что раньше было на бумаге, медленно, но очень заметно переходит в цифру. Это предполагает вовлеченность каждого жителя многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. Это возможность принимать решение по установке шлагбаума, ремонту подъезда, замене двери, по всему, что касается чистоты и так далее. И если управляющая организация потеряла ориентир, я вместе со своими соседями могу отказаться от ее услуг. Потому что УК должна принимать важные решения в согласии, в партнерстве с жителями. Это очень важно", – приводит пресс-служба слова Воробьева.

Воробьев отметил значимость роли управляющих компаний и заверил, что правительство региона делает все для их эффективной работы.

"А с теми, кто не согласен с желаниями людей, нашей идеологией, которая, опять же, базируется на запросах жителей, будем расставаться. Для этого у нас сегодня появились большие возможности", – сказал губернатор.

К настоящему моменту собрания собственников в электронном формате проводятся уже в более чем 4 тысячах многоквартирных домов. Решение о переходе на цифровой формат также приняли жители еще 11,6 тысячи МКД. Такой подход позволяет полностью исключить фальсификацию протоколов и предотвращает возможность незаконной смены управляющей организации (УО).

На основании электронного протокола дом вносят в реестр лицензий управляющей организации за 5 рабочих дней при условии, что большинство собственников проголосовало онлайн. Электронный формат исключает необходимость проверки факта проведения собрания и сбора заявлений от собственников, что и обеспечивает существенное сокращение сроков.

Активнее всего на новый формат переходят жители округов: Лосино-Петровский, Долгопрудный, Одинцовский, Мытищи и Котельники.

"Мы сформировали и направили в муниципалитеты адресные перечни, в которые включили дома по нескольким критериям: наличие заявок на смену управляющей организации в 2023/2024 годах более одного раза (те МКД, по которым проходили переголосования), наличие более десяти жалоб на управляющую организацию в ЕДС, площадь – более 5 тысяч квадратных метров, а также год постройки – после 2000", – рассказал и.о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Для участия в электронном голосовании жителям необходимо зарегистрироваться в системе ГИС ЖКХ через портал или мобильное приложение "Госуслуги.Дом". Также доступна возможность передать заполненный бумажный бланк администратору собрания, который избирается путем голосования среди собственников. Он самостоятельно вносит данные в систему. Жильцы, которым требуется помощь в установке и использовании приложений, могут обратиться за консультацией в ближайший МФЦ.