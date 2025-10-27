Рейтинг@Mail.ru
В онлайн-собраниях участвуют 1,6 млн собственников подмосковных МКД
Новости Подмосковья
 
18:29 27.10.2025 (обновлено: 18:37 27.10.2025)
В онлайн-собраниях участвуют 1,6 млн собственников подмосковных МКД
В онлайн-собраниях участвуют 1,6 млн собственников подмосковных МКД
В Подмосковье 1,6 миллиона жителей используют электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов (МКД)
В онлайн-собраниях участвуют 1,6 млн собственников подмосковных МКД

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Подмосковье 1,6 миллиона жителей используют электронный формат проведения общих собраний собственников многоквартирных домов (МКД), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Голосование проводится через государственную информационную систему ЖКХ в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Вопросы темпов и эффективности внедрения нового механизма рассмотрели на еженедельном рабочем совещании губернатора Андрея Воробьева с членами правительства области и главами округов. Планируется, что до конца года цифровые собрания будут доступны жителям половины фонда многоквартирных домов региона.
Мужчина катается на лыжах - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Два подмосковных горнолыжных клуба стали лауреатами Всероссийской премии
Вчера, 17:17
"Закон позволил нам начать работу по переводу собственников на электронное голосование. Все, что раньше было на бумаге, медленно, но очень заметно переходит в цифру. Это предполагает вовлеченность каждого жителя многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. Это возможность принимать решение по установке шлагбаума, ремонту подъезда, замене двери, по всему, что касается чистоты и так далее. И если управляющая организация потеряла ориентир, я вместе со своими соседями могу отказаться от ее услуг. Потому что УК должна принимать важные решения в согласии, в партнерстве с жителями. Это очень важно", – приводит пресс-служба слова Воробьева.
Воробьев отметил значимость роли управляющих компаний и заверил, что правительство региона делает все для их эффективной работы.
"А с теми, кто не согласен с желаниями людей, нашей идеологией, которая, опять же, базируется на запросах жителей, будем расставаться. Для этого у нас сегодня появились большие возможности", – сказал губернатор.
К настоящему моменту собрания собственников в электронном формате проводятся уже в более чем 4 тысячах многоквартирных домов. Решение о переходе на цифровой формат также приняли жители еще 11,6 тысячи МКД. Такой подход позволяет полностью исключить фальсификацию протоколов и предотвращает возможность незаконной смены управляющей организации (УО).
На основании электронного протокола дом вносят в реестр лицензий управляющей организации за 5 рабочих дней при условии, что большинство собственников проголосовало онлайн. Электронный формат исключает необходимость проверки факта проведения собрания и сбора заявлений от собственников, что и обеспечивает существенное сокращение сроков.
Активнее всего на новый формат переходят жители округов: Лосино-Петровский, Долгопрудный, Одинцовский, Мытищи и Котельники.
"Мы сформировали и направили в муниципалитеты адресные перечни, в которые включили дома по нескольким критериям: наличие заявок на смену управляющей организации в 2023/2024 годах более одного раза (те МКД, по которым проходили переголосования), наличие более десяти жалоб на управляющую организацию в ЕДС, площадь – более 5 тысяч квадратных метров, а также год постройки – после 2000", – рассказал и.о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Для участия в электронном голосовании жителям необходимо зарегистрироваться в системе ГИС ЖКХ через портал или мобильное приложение "Госуслуги.Дом". Также доступна возможность передать заполненный бумажный бланк администратору собрания, который избирается путем голосования среди собственников. Он самостоятельно вносит данные в систему. Жильцы, которым требуется помощь в установке и использовании приложений, могут обратиться за консультацией в ближайший МФЦ.
Уведомление о проведении голосования приходят жителям МКД на "Госуслуги", электронную почту, привязанную к порталу, а также в приложение "Госуслуги.Дом". Кроме того, информация размещается на информационных стендах, в общедомовых чатах и телеграм-каналах управляющей организации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Более 70 общественных пространств благоустроят в Московской области
Вчера, 17:40
 
Новости Подмосковья
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
