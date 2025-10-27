Истребители НАТО проведут учебные полеты над Эстонией, пишут СМИ

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Истребители НАТО снова проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 27 октября по 2 ноября, сообщает в понедельник телерадиокомпания ERR.

"На этой неделе, с 27 октября по 2 ноября, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в публикации радиостанции.