Истребители НАТО проведут учебные полеты над Эстонией, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2025
17:22 27.10.2025 (обновлено: 17:24 27.10.2025)
Истребители НАТО проведут учебные полеты над Эстонией, пишут СМИ
Истребители НАТО проведут учебные полеты над Эстонией, пишут СМИ
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Истребители НАТО снова проведут тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии с 27 октября по 2 ноября, сообщает в понедельник телерадиокомпания ERR.
Ранее в октябре ERR сообщала, что тренировочные полеты в небе над Эстонией с конца сентября проводились три раза.
"На этой неделе, с 27 октября по 2 ноября, истребители союзников проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров", - говорится в публикации радиостанции.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония присоединились к Североатлантическому альянсу. В его рамках страны-союзники оказывают поддержку трем странам Балтии своими самолетами, патрулируя их воздушное пространство. Необходимость создания постоянной миссии обусловлена тем, что ни одна из этих стран не имеет собственных боевых самолетов, которые могли бы выполнять эти задачи.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
