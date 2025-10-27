СМИ: полиция знала задержанных за кражу драгоценностей Лувра до ограбления

ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Франции знали задержанных за кражу драгоценностей Лувра и до ограбления, однако неизвестно, в каких именно преступлениях они были замешаны, передает в понедельник телеканал Сотрудники правоохранительных органов Франции знали задержанных за кражу драгоценностей Лувра и до ограбления, однако неизвестно, в каких именно преступлениях они были замешаны, передает в понедельник телеканал BFMTV

Накануне французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир . Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали . Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье.

"Эти двое мужчин уже были известны правоохранительным органам до ограбления (Лувра – ред.), хотя в данный момент неизвестно, в каких именно преступлениях они были замешаны", - говорится в материале.

По информации телеканала, в настоящий момент обоих подозреваемых допрашивают сотрудники бригады по борьбе с бандитизмом французской полиции. Под стражей оба задержанных могут находиться не более 96 часов, которые истекают в среду 29 октября, напоминает телеканал. Помимо этого, телеканал TF1 ранее передавал, что подозреваемые хранят молчание по поводу своей предполагаемой причастности к ограблению музея. Если до среды не будет доказана их вина, то французские правоохранители будут вынуждены их отпустить.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что одного из подозреваемых в ограблении Лувра задержали после того, как его личность была установлена с помощью анализа ДНК.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.