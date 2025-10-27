https://ria.ru/20251027/smi-2050978401.html
СМИ: полиция знала задержанных за кражу драгоценностей Лувра до ограбления
СМИ: полиция знала задержанных за кражу драгоценностей Лувра до ограбления - РИА Новости, 27.10.2025
СМИ: полиция знала задержанных за кражу драгоценностей Лувра до ограбления
Сотрудники правоохранительных органов Франции знали задержанных за кражу драгоценностей Лувра и до ограбления, однако неизвестно, в каких именно преступлениях... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:58:00+03:00
2025-10-27T16:58:00+03:00
2025-10-27T16:58:00+03:00
в мире
франция
алжир (провинция)
мали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973011747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c23f904974dc8ec3e842b67d3aef2e5.jpg
https://ria.ru/20251027/luvr-2050839571.html
https://ria.ru/20251026/frantsiya-2050775933.html
франция
алжир (провинция)
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973011747_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_647127eff45b46c2be33f01d7fd2674a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, алжир (провинция), мали
В мире, Франция, Алжир (провинция), Мали
СМИ: полиция знала задержанных за кражу драгоценностей Лувра до ограбления
BFMTV: полиция знала задержанных за кражу драгоценностей Лувра ещё до ограбления
ПАРИЖ, 27 окт - РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов Франции знали задержанных за кражу драгоценностей Лувра и до ограбления, однако неизвестно, в каких именно преступлениях они были замешаны, передает в понедельник телеканал BFMTV
.
Накануне французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых. Один был задержан в столичном аэропорту "Шарль-де-Голль" при попытке вылететь в Алжир
. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали
. Обоим около 30 лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье.
"Эти двое мужчин уже были известны правоохранительным органам до ограбления (Лувра – ред.), хотя в данный момент неизвестно, в каких именно преступлениях они были замешаны", - говорится в материале.
По информации телеканала, в настоящий момент обоих подозреваемых допрашивают сотрудники бригады по борьбе с бандитизмом французской полиции. Под стражей оба задержанных могут находиться не более 96 часов, которые истекают в среду 29 октября, напоминает телеканал. Помимо этого, телеканал TF1 ранее передавал, что подозреваемые хранят молчание по поводу своей предполагаемой причастности к ограблению музея. Если до среды не будет доказана их вина, то французские правоохранители будут вынуждены их отпустить.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что одного из подозреваемых в ограблении Лувра задержали после того, как его личность была установлена с помощью анализа ДНК.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже
и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.