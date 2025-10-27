АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Европа продолжает игнорировать очевидное: санкции против России не достигли своих целей и не заставили российского президента Владимира Путина пересмотреть политику, такое мнение выразил колумнист Сияменд Коркмаз в статье на сайте CNN Türk.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября заявила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. Турция изучает влияние 19-го пакета санкций ЕС против РФ на энергетику, финансы и инвестиции, сообщил ранее РИА Новости источник во властных структурах страны. По мнению Коркмаза, европейские страны совершают ошибку.
"Многолетние санкции не оказали разрушительного влияния на Россию, однако никто из европейских лидеров не решается признавать это открыто. Меры давления, введённые после присоединения Крыма в 2014 году, не изменили позицию Москвы, несмотря на более чем десятилетний период воздействия. Экономическое давление, угрозы... не заставили Путина изменить свои решения... Кремль сумел превратить западное давление в показатель собственной стойкости", - пишет колумнист.
Коркмаз также указал на неверное восприятие Путина в Европе. По его словам, западные страны считают, что могут управлять российским лидером с помощью реакции на его действия, тогда как на самом деле его поведение формируется убеждениями.
Колумнист считает, что если Путин сталкивается с подготовленным, стратегически мыслящим и уважающим границы собеседником, он может корректировать позиции. В то же время угрозы лишь усиливают его жёсткую позицию, добавил автор статьи.
Он привёл в пример диалог между Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске и предложение Трампа встретиться в Будапеште, на которое российский президент отреагировал положительно. Коркмаз расценил это как редкий случай, демонстрирующий, что Путина можно склонить к изменениям "не угрозами, а убедительной аргументацией".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.