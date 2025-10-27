Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий заявил, что конгрессмены США обязательно приедут в Россию - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 27.10.2025 (обновлено: 17:09 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/slutskij-2050971785.html
Слуцкий заявил, что конгрессмены США обязательно приедут в Россию
Слуцкий заявил, что конгрессмены США обязательно приедут в Россию - РИА Новости, 27.10.2025
Слуцкий заявил, что конгрессмены США обязательно приедут в Россию
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские конгрессмены обязательно приедут в Россию на встречу с депутатами Госдумы, РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:35:00+03:00
2025-10-27T17:09:00+03:00
политика
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
https://ria.ru/20251026/dmitriev-2050734310.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Политика, Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкий заявил, что конгрессмены США обязательно приедут в Россию

Слуцкий: конгрессмены США приедут в Россию на встречу с депутатами Госдумы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские конгрессмены обязательно приедут в Россию на встречу с депутатами Госдумы, но "конкретику пока говорить рано".
Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что возглавит делегацию американских конгрессменов, которая должна встретиться с депутатами Государственной Думы РФ.
"Не исключаю. Обязательно приедут, но конкретику пока говорить рано", - сказал Слуцкий журналистам на вопрос о том, приедут ли американские конгрессмены в Россию на встречу с депутатами Госдумы.
Подробности Слуцкий обещал сообщить на днях.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что конгрессвумен Анна Паулина Луна работает над встречей законодателей РФ и США.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Дмитриев анонсировал встречу конгрессменов США с представителями Госдумы
26 октября, 16:16
 
ПолитикаРоссияСШАЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала