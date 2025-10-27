https://ria.ru/20251027/slutskij-2050971785.html
Слуцкий заявил, что конгрессмены США обязательно приедут в Россию
Слуцкий заявил, что конгрессмены США обязательно приедут в Россию - РИА Новости, 27.10.2025
Слуцкий заявил, что конгрессмены США обязательно приедут в Россию
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские конгрессмены обязательно приедут в Россию на встречу с депутатами Госдумы, РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T16:35:00+03:00
2025-10-27T16:35:00+03:00
2025-10-27T17:09:00+03:00
политика
россия
сша
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
https://ria.ru/20251026/dmitriev-2050734310.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Политика, Россия, США, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкий заявил, что конгрессмены США обязательно приедут в Россию
Слуцкий: конгрессмены США приедут в Россию на встречу с депутатами Госдумы