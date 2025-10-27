В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри

"В отношении 41 лица инициировано публичное уголовное преследование, 24 из них заключены под стражу. В отношении 15 человек в качестве меры пресечения избран домашний арест, в отношении одного человека — административный надзор", - говорится в сообщении.

Ранее адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признаёт свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.