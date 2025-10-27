https://ria.ru/20251027/sk-2050913102.html
В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри
В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри - РИА Новости, 27.10.2025
В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри
Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовные дела в отношении 41 участника акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна, 24... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T13:05:00+03:00
2025-10-27T13:05:00+03:00
2025-10-27T13:05:00+03:00
в мире
армения
гюмри
россия
вардан гукасян
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049402610_10:0:2513:1408_1920x0_80_0_0_3bc3d564f055668d90bb4b1a15f2a0a7.jpg
https://ria.ru/20251026/armeniya-2050712091.html
https://ria.ru/20251025/armeniya-2050607039.html
армения
гюмри
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049402610_323:0:2200:1408_1920x0_80_0_0_0e067366444282bd5a9a55d7398aa7be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, гюмри, россия, вардан гукасян, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Армения, Гюмри, Россия, Вардан Гукасян, Следственный комитет России (СК РФ)
В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри
СК Армении возбудил дела против 41 участника акции в поддержку мэра Гюмри
ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовные дела в отношении 41 участника акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна, 24 задержанных арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Гукасян
был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Ранее в СК
заявили о возбуждении уголовного дела по статьям "Участие в массовых беспорядках", "Вмешательство в законную деятельность должностного лица" и "Вмешательство в осуществление правосудия" в связи с акцией у мэрии Гюмри
.
"В отношении 41 лица инициировано публичное уголовное преследование, 24 из них заключены под стражу. В отношении 15 человек в качестве меры пресечения избран домашний арест, в отношении одного человека — административный надзор", - говорится в сообщении.
Ранее адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признаёт свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Другой адвокат мэра Заруи Постанджян сообщила, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Гукасяна за его заявления о необходимости формирования союза с Россией
, квалифицировав их по статье "публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения". По ее словам, обвинение не имеет ничего общего с вменяемой статьей и является политическим преследованием.
Ранее Гукасян заявил журналистам, что Армении
, сохраняя свой суверенитет, независимую государственность, законодательство, парламент, правительство, институт президента, следует сформировать союз с Россией для защиты от турецкой угрозы.