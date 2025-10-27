Рейтинг@Mail.ru
В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри - РИА Новости, 27.10.2025
13:05 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/sk-2050913102.html
В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри
В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри - РИА Новости, 27.10.2025
В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри
Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовные дела в отношении 41 участника акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна, 24... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T13:05:00+03:00
2025-10-27T13:05:00+03:00
в мире, армения, гюмри, россия, вардан гукасян, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Армения, Гюмри, Россия, Вардан Гукасян, Следственный комитет России (СК РФ)
В Армении возбудили дела против участников акции в поддержку мэра Гюмри

СК Армении возбудил дела против 41 участника акции в поддержку мэра Гюмри

ЕРЕВАН, 27 окт – РИА Новости. Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовные дела в отношении 41 участника акции в поддержку оппозиционного мэра города Гюмри Вардана Гукасяна, 24 задержанных арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Гукасян был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Ранее в СК заявили о возбуждении уголовного дела по статьям "Участие в массовых беспорядках", "Вмешательство в законную деятельность должностного лица" и "Вмешательство в осуществление правосудия" в связи с акцией у мэрии Гюмри.
"В отношении 41 лица инициировано публичное уголовное преследование, 24 из них заключены под стражу. В отношении 15 человек в качестве меры пресечения избран домашний арест, в отношении одного человека — административный надзор", - говорится в сообщении.
Ранее адвокат Гукасяна Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признаёт свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.
Другой адвокат мэра Заруи Постанджян сообщила, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Гукасяна за его заявления о необходимости формирования союза с Россией, квалифицировав их по статье "публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения". По ее словам, обвинение не имеет ничего общего с вменяемой статьей и является политическим преследованием.
Ранее Гукасян заявил журналистам, что Армении, сохраняя свой суверенитет, независимую государственность, законодательство, парламент, правительство, институт президента, следует сформировать союз с Россией для защиты от турецкой угрозы.
