https://ria.ru/20251027/sily-2050813825.html
Кнайсль раскрыла отношение политических сил Австрии к НАТО
Кнайсль раскрыла отношение политических сил Австрии к НАТО - РИА Новости, 27.10.2025
Кнайсль раскрыла отношение политических сил Австрии к НАТО
Практически все политические силы в Австрии так или иначе заинтересованы во вступлении страны в НАТО, рассказала в интервью РИА Новости экс-министр иностранных... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T07:49:00+03:00
2025-10-27T07:49:00+03:00
2025-10-27T07:52:00+03:00
в мире
австрия
вена
карин кнайсль
нато
санкт-петербургский государственный университет
австрийская партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991174982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e074c83a8a1319be242c72ed1812a40e.jpg
https://ria.ru/20251019/evropa-2049165351.html
https://ria.ru/20251021/diplomatiya-2049504469.html
австрия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991174982_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df804490ce5d5f5cb4bb831ad47e02ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, вена, карин кнайсль, нато, санкт-петербургский государственный университет, австрийская партия свободы
В мире, Австрия, Вена, Карин Кнайсль, НАТО, Санкт-Петербургский государственный университет, Австрийская партия свободы
Кнайсль раскрыла отношение политических сил Австрии к НАТО
Кнайсль: почти все политические силы Австрии заинтересованы в вступлении в НАТО
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Практически все политические силы в Австрии так или иначе заинтересованы во вступлении страны в НАТО, рассказала в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Какие политические силы? Я бы сказала прямо: почти все политические силы, разве что за небольшим исключением социал-демократов", - сказала она.
Как напомнила Кнайсль, Вена впервые озвучила свой интерес в отказе от нейтралитета в 2000 году, когда должность федерального канцлера занимал Вольфганг Шюссель, возглавлявший правоцентристское правительство.
По мнению экс-главы австрийского МИД, сейчас в политических и военных кругах страны на подъеме идеи трансатлантизма. Скептически к нейтралитету настроены консерваторы, а Австрийская партия свободы, говорящая, наоборот, о его поддержке, скорее действует как оппортунисты, полагает Кнайсль.
«
"Я преподавала в вооруженных силах много лет и видела их большую сфокусированность на трансатлантическом сотрудничестве, а не на нейтралитете. Нейтралитет в то время ассоциировался с операциями "голубых касок" (миротворцев ООН - ред.), а они становились все менее и менее важными, менее и менее привлекательными", - добавила она.
Что касается мнения населения по данному вопросу, то, отмечает собеседник агентства, из-за различных опросов сложно составить цельную картину. В связи с этим, считает Кнайсль, самый точный ответ дал бы референдум на эту тему.
Австрия 26 октября отметила Национальный день, посвященный провозглашению постоянного нейтралитета страны в 1955 году.