Кнайсль раскрыла отношение политических сил Австрии к НАТО - РИА Новости, 27.10.2025
07:49 27.10.2025 (обновлено: 07:52 27.10.2025)
Кнайсль раскрыла отношение политических сил Австрии к НАТО
Кнайсль раскрыла отношение политических сил Австрии к НАТО
Практически все политические силы в Австрии так или иначе заинтересованы во вступлении страны в НАТО, рассказала в интервью РИА Новости экс-министр иностранных... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
австрия
вена
карин кнайсль
нато
санкт-петербургский государственный университет
австрийская партия свободы
австрия
вена
в мире, австрия, вена, карин кнайсль, нато, санкт-петербургский государственный университет, австрийская партия свободы
В мире, Австрия, Вена, Карин Кнайсль, НАТО, Санкт-Петербургский государственный университет, Австрийская партия свободы
Кнайсль раскрыла отношение политических сил Австрии к НАТО

Кнайсль: почти все политические силы Австрии заинтересованы в вступлении в НАТО

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Практически все политические силы в Австрии так или иначе заинтересованы во вступлении страны в НАТО, рассказала в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Какие политические силы? Я бы сказала прямо: почти все политические силы, разве что за небольшим исключением социал-демократов", - сказала она.
Как напомнила Кнайсль, Вена впервые озвучила свой интерес в отказе от нейтралитета в 2000 году, когда должность федерального канцлера занимал Вольфганг Шюссель, возглавлявший правоцентристское правительство.
По мнению экс-главы австрийского МИД, сейчас в политических и военных кругах страны на подъеме идеи трансатлантизма. Скептически к нейтралитету настроены консерваторы, а Австрийская партия свободы, говорящая, наоборот, о его поддержке, скорее действует как оппортунисты, полагает Кнайсль.
«
"Я преподавала в вооруженных силах много лет и видела их большую сфокусированность на трансатлантическом сотрудничестве, а не на нейтралитете. Нейтралитет в то время ассоциировался с операциями "голубых касок" (миротворцев ООН - ред.), а они становились все менее и менее важными, менее и менее привлекательными", - добавила она.
Что касается мнения населения по данному вопросу, то, отмечает собеседник агентства, из-за различных опросов сложно составить цельную картину. В связи с этим, считает Кнайсль, самый точный ответ дал бы референдум на эту тему.
Австрия 26 октября отметила Национальный день, посвященный провозглашению постоянного нейтралитета страны в 1955 году.
В миреАвстрияВенаКарин КнайсльНАТОСанкт-Петербургский государственный университетАвстрийская партия свободы
 
 
