Швыдкой оценил перспективу возобновления культурных связей с Азербайджаном
27.10.2025
Швыдкой оценил перспективу возобновления культурных связей с Азербайджаном
Швыдкой оценил перспективу возобновления культурных связей с Азербайджаном
Россия готова вернуться к налаживанию гуманитарных связей с Азербайджаном в той же степени, как и азербайджанские партнеры, нет глубоких причин не возобновить... РИА Новости, 27.10.2025
в мире
азербайджан
россия
михаил швыдкой
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
Швыдкой оценил перспективу возобновления культурных связей с Азербайджаном

Швыдкой: у РФ и Азербайджана нет глубоких причин, чтобы не возобновить отношения

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия готова вернуться к налаживанию гуманитарных связей с Азербайджаном в той же степени, как и азербайджанские партнеры, нет глубоких причин не возобновить отношения между странами в сфере культуры, заявил РИА Новости cпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Президент России Владимир Путин 24 октября провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы всегда говорили, что Россия готова ко всему, к чему готовы партнеры. И насколько наши азербайджанские друзья и коллеги готовы вернуться к налаживанию гуманитарных связей, связей в науке, образовании, культуре, мы ровно на сколько тоже готовы", - заявил Швыдкой, говоря о перспективе возобновления культурных связей между странами.
Он подчеркнул, что Россию с Азербайджаном связывает вековая история, народы находятся в очень тесных семейных переплетениях и разделяют вместе те духовно-нравственные ценности, которые являются фундаментами для общества в обеих странах.
"Как мне представляется, у нас нет глубоких причин для того, чтобы не возобновить все отношения в полном объеме", - отметил Швыдкой.
Ранее в июне Минкультуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, в том числе концертов, фестивалей, спектаклей, выставок и других, запланированных к проведению по линии российских государственных и частных учреждений в Азербайджане.
В мире, Азербайджан, Россия, Михаил Швыдкой, Владимир Путин, Ильхам Алиев
 
 
