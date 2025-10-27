Россияне раскупили шоколад с изображением Путина

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россияне раскупили шоколад с изображением президента РФ Владимира Путина "Своих не бросаем", который спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подарил конгрессвумен Анне Паулине Луне во время встречи в Майами - товар закончился на маркетплейсах Ozon и Wildberries, убедился корреспондент РИА Новости.