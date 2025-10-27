Россияне раскупили шоколад с изображением Путина

Рейтинг@Mail.ru
12:01 27.10.2025 (обновлено: 12:08 27.10.2025)
© РосшоколадШоколад "Своих не бросаем"
© Росшоколад
Шоколад "Своих не бросаем"
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россияне раскупили шоколад с изображением президента РФ Владимира Путина "Своих не бросаем", который спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подарил конгрессвумен Анне Паулине Луне во время встречи в Майами - товар закончился на маркетплейсах Ozon и Wildberries, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, в карточке товара на Ozon указано, что этот товар закончился, и доставка недоступна. На Wildberries указано, что товара нет в наличии. Продавцом шоколада является компания "Росшоколад".
Очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина
18 июня, 11:50
Конфеты с цитатами Путина "Великие слова великого человека" не отображаются при поисковой выдаче на маркетплейсах.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в Майами с конгрессвумен Анной Паулиной Луной в воскресенье, перед началом встречи он подарил конгрессвумен букет цветов и конфеты с цитатами российского президента Владимира Путина "Великие слова великого человека". Также он вручил ей плитку шоколада с портретом российского лидера и надписью "Своих не бросаем".
Ранее в субботу Дмитриев написал в своем Telegram-канале, что привез в США шоколадные конфеты с Владимиром Путиным в подарок в рамках диалога Россия - США. На обертке одной из конфет написано "Своих не бросаем". На коробке конфет с изображением президента РФ написано "Великие слова Великого человека" и одна из цитат Путина: "Вести диалог с Россией с точки зрения силы - бессмысленно".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Депутат Рады пожаловался на унижение из-за футболки с Путиным
7 января, 00:53
 
