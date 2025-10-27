Львова-Белова предложила обучать школьников грамотности в соцсетях

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила проводить обязательные практические занятия школьникам по повышению грамотности при использовании социальных сетей.

"Рекомендации по совершенствованию правового положения детей Российской Федерации. Минпросвещения России совместно с Роскомнадзором: организовывать в течение учебного года обязательные практические занятия по правовому просвещению учащихся образовательных организаций в части повышения грамотности при использовании социальных сетей и цифрового пространства", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.