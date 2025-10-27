В Нижнем Новгороде в квартире взорвался сейф

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт – РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после того, как в одной из квартир жилого дома взорвался сейф, причиной инцидента могла стать попытка 90-летнего хозяина квартиры вскрыть его болгаркой, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Как рассказали агентству в МЧС по региону, вечером в воскресенье поступило сообщение об инциденте в многоквартирном доме на улице Карла Маркса. "По прибытии пожарных было установлено, что произошел взрыв в сейфе в квартире. Горения не было, помощь наших подразделений не потребовалась", - сообщила собеседница агентства.