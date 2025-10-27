Рейтинг@Mail.ru
16:29 27.10.2025
В Нижнем Новгороде в квартире взорвался сейф
Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после того, как в одной из квартир жилого дома взорвался сейф, причиной инцидента могла стать попытка 90-летнего... РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт – РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит проверку после того, как в одной из квартир жилого дома взорвался сейф, причиной инцидента могла стать попытка 90-летнего хозяина квартиры вскрыть его болгаркой, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Как рассказали агентству в МЧС по региону, вечером в воскресенье поступило сообщение об инциденте в многоквартирном доме на улице Карла Маркса. "По прибытии пожарных было установлено, что произошел взрыв в сейфе в квартире. Горения не было, помощь наших подразделений не потребовалась", - сообщила собеседница агентства.
В свою очередь, в региональном управлении МВД агентству сообщили, что при инциденте пострадал 90-летний хозяин квартиры, который, предположительно, пытался вскрыть сейф болгаркой. По одной из версий, в сейфе мог лежать старый патрон, послуживший причиной взрыва от искры. "Проводится проверка", - заявила собеседница агентства.
ПроисшествияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
