В Севастополе при крушении плавучего крана погибли электромеханик и матрос
В Севастополе при крушении плавучего крана погибли электромеханик и матрос - РИА Новости, 27.10.2025
В Севастополе при крушении плавучего крана погибли электромеханик и матрос
Погибшими при крушении плавучего крана в бухте Севастополя оказались электромеханик и матрос, сообщает крымское главное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 27.10.2025
В Севастополе при крушении плавучего крана погибли электромеханик и матрос
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли электромеханик и матрос