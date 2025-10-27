Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе при крушении плавучего крана погибли электромеханик и матрос - РИА Новости, 27.10.2025
23:32 27.10.2025
В Севастополе при крушении плавучего крана погибли электромеханик и матрос
В Севастополе при крушении плавучего крана погибли электромеханик и матрос
Погибшими при крушении плавучего крана в бухте Севастополя оказались электромеханик и матрос, сообщает крымское главное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 27.10.2025
происшествия
севастополь
россия
михаил развожаев
следственный комитет россии (ск рф)
севастопольский морской завод
севастополь
россия
происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, следственный комитет россии (ск рф), севастопольский морской завод
Происшествия, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Следственный комитет России (СК РФ), Севастопольский морской завод
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли электромеханик и матрос

© Фото : Следком Крыма и Севастополя/TelegramПлавучий кран перевернулся в Севастополе
Плавучий кран перевернулся в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Следком Крыма и Севастополя/Telegram
Плавучий кран перевернулся в Севастополе . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Погибшими при крушении плавучего крана в бухте Севастополя оказались электромеханик и матрос, сообщает крымское главное следственное управление СК РФ.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что плавучий кран перевернулся в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода. В результате ЧП погибли два человека, более 20 получили травмы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.
"Следователи крымского следственного отдела на транспорте продолжают работу на месте опрокидывания плавучего крана, где погибли два человека: электромеханик и матрос", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
ПроисшествияСевастопольРоссияМихаил РазвожаевСледственный комитет России (СК РФ)Севастопольский морской завод
 
 
Заголовок открываемого материала