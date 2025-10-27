https://ria.ru/20251027/sevastopol-2051011425.html
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека - РИА Новости, 27.10.2025
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека
Два человека погибли при опрокидывании плавкрана в Севастополе, более 20 получили травмы, им оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба крымского главного... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T18:30:00+03:00
2025-10-27T18:30:00+03:00
2025-10-27T18:30:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
михаил развожаев
следственный комитет россии (ск рф)
севастопольский морской завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
https://ria.ru/20250805/primore-2033392768.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, следственный комитет россии (ск рф), севастопольский морской завод
Происшествия, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Следственный комитет России (СК РФ), Севастопольский морской завод
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека
В Севастополе при опрокидывании плавкрана погибли два человека и 20 пострадали