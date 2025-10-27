Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 27.10.2025
https://ria.ru/20251027/sevastopol-2051011425.html
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека - РИА Новости, 27.10.2025
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека
Два человека погибли при опрокидывании плавкрана в Севастополе, более 20 получили травмы, им оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба крымского главного... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T18:30:00+03:00
2025-10-27T18:30:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
михаил развожаев
следственный комитет россии (ск рф)
севастопольский морской завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
https://ria.ru/20250805/primore-2033392768.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, следственный комитет россии (ск рф), севастопольский морской завод
Происшествия, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Следственный комитет России (СК РФ), Севастопольский морской завод
В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека

В Севастополе при опрокидывании плавкрана погибли два человека и 20 пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Два человека погибли при опрокидывании плавкрана в Севастополе, более 20 получили травмы, им оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что плавкран перевернулся в Южной бухте на территории Севастопольского морского завода, предварительно, спасены 15 человек, из них семь госпитализированы.
"В результате трагедии погибло два человека, более 20 – получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Приморье рабочий погиб при опрокидывании вилочного погрузчика
5 августа, 08:40
 
ПроисшествияСевастопольРоссияМихаил РазвожаевСледственный комитет России (СК РФ)Севастопольский морской завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала