В Севастополе перевернулся плавучий кран, есть погибшие - РИА Новости, 27.10.2025
17:45 27.10.2025 (обновлено: 22:00 27.10.2025)
В Севастополе перевернулся плавучий кран, есть погибшие
В Севастополе перевернулся плавучий кран, есть погибшие - РИА Новости, 27.10.2025
В Севастополе перевернулся плавучий кран, есть погибшие
В Южной бухте Севастополя перевернулся плавучий кран, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 27.10.2025
происшествия, севастополь, михаил развожаев, севастопольский морской завод
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Севастопольский морской завод
В Севастополе перевернулся плавучий кран, есть погибшие

В Севастополе перевернулся плавучий кран, 15 человек спасены

© Фото : Следком Крыма и Севастополя/TelegramПлавучий кран перевернулся в Севастополе
Плавучий кран перевернулся в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© Фото : Следком Крыма и Севастополя/Telegram
Плавучий кран перевернулся в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. В Южной бухте Севастополя перевернулся плавучий кран, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«
"Сегодня в Южной бухте при проведении работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой произошло опрокидывание судна", — написал он в Telegram-канале.
Как уточнили в СК России, при происшествии погибли два человека, еще более 20 получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
По последним данным, спасли 15 человек, из них семерых госпитализировали, у них травмы легкой и средней тяжести.
На месте работают аварийные и спасательные службы, они устраняют последствия происшествия.
В причинах ЧП разберутся специалисты, создана комиссия по расследованию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевСевастопольский морской завод
 
 
