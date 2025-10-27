В Севастополе перевернулся плавучий кран, есть погибшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. В Южной бухте Севастополя перевернулся плавучий кран, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

« "Сегодня в Южной бухте при проведении работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой произошло опрокидывание судна", — написал он в Telegram-канале

Как уточнили в СК России, при происшествии погибли два человека, еще более 20 получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По последним данным, спасли 15 человек, из них семерых госпитализировали, у них травмы легкой и средней тяжести.

На месте работают аварийные и спасательные службы, они устраняют последствия происшествия.