В Севастополе перевернулся плавучий кран, есть погибшие
В Севастополе перевернулся плавучий кран, есть погибшие - РИА Новости, 27.10.2025
В Севастополе перевернулся плавучий кран, есть погибшие
В Южной бухте Севастополя перевернулся плавучий кран, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
2025-10-27T17:45:00+03:00
2025-10-27T17:45:00+03:00
2025-10-27T22:00:00+03:00
происшествия
севастополь
михаил развожаев
севастопольский морской завод
севастополь
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Севастопольский морской завод
В Севастополе перевернулся плавучий кран, есть погибшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. В Южной бухте Севастополя перевернулся плавучий кран, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«
"Сегодня в Южной бухте при проведении работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой произошло опрокидывание судна", — написал он в Telegram-канале
.
Как уточнили в СК России, при происшествии погибли два человека, еще более 20 получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
По последним данным, спасли 15 человек, из них семерых госпитализировали, у них травмы легкой и средней тяжести.
На месте работают аварийные и спасательные службы, они устраняют последствия происшествия.
В причинах ЧП разберутся специалисты, создана комиссия по расследованию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.