СДПГ призвала созвать в Берлине саммит по теме миграции - РИА Новости, 27.10.2025
15:17 27.10.2025
СДПГ призвала созвать в Берлине саммит по теме миграции
СДПГ призвала созвать в Берлине саммит по теме миграции - РИА Новости, 27.10.2025
СДПГ призвала созвать в Берлине саммит по теме миграции
Представители СДПГ призвали своего партнера по правящей коалиции блок ХДС/ХСС созвать в Берлине саммит в федеральной канцелярии с участием делегатов от партий и РИА Новости, 27.10.2025
в мире
германия
берлин (город)
потсдам
фридрих мерц
йенс шпан
хдс/хсс
германия
берлин (город)
потсдам
в мире, германия, берлин (город), потсдам, фридрих мерц, йенс шпан, хдс/хсс
В мире, Германия, Берлин (город), Потсдам, Фридрих Мерц, Йенс Шпан, ХДС/ХСС
СДПГ призвала созвать в Берлине саммит по теме миграции

Bild: СДПГ призвала созвать саммит по теме миграции после высказываний Мерца

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители СДПГ призвали своего партнера по правящей коалиции блок ХДС/ХСС созвать в Берлине саммит в федеральной канцелярии с участием делегатов от партий и регионов по теме общественной безопасности после вызвавших критику высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца о миграции как проблеме в "облике городов", сообщает газета Bild.
Ранее Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, однако, по его словам, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее он конкретизировал свое высказывание, пояснив, что проблемы в Германии создают в первую очередь нелегальные мигранты, из-за которых многие жители перестали чувствовать себя в безопасности в общественных местах. Тем не менее, высказывания Мерца вызвали осуждение как со стороны ряда оппозиционных политических партий и общественности, так и входящей в правящую коалицию партии СДПГ. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".
Участники демонстрации в немецком городе Билефельд - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Германии несколько тысяч человек вышли на митинг после заявления Мерца
25 октября, 12:05
"Я ожидаю, что канцлер соберет представителей крупных городов, муниципальных союзов и фракций за одним столом на саммите по "городскому облику", как это было на саммите по стали или автомобилестроению", - приводит Bild слова внешнеполитического эксперта фракции СДПГ в бундестаге Адиса Ахметовича.
Сообщается, что предложение Ахметовича о проведении саммита заручилось поддержкой со стороны лидера фракции СДПГ в бундестаге Дирка Визе. "О саммите на высшем уровне канцлера Визе сказал: "Для этого действительно нужна последовательная концепция. Над этим мы и должны работать", - пишет издание.
В СДПГ также сообщили, что совместно с представителями крупных немецких городов разработали план из восьми пунктов, направленных на обеспечение "социального, безопасного и солидарного облика городов". План включает, среди прочего, "программы против расистского насилия" и создание "зеленых зон, мест для отдыха", а также "безопасного пешеходного и велосипедного движения, безбарьерного общественного транспорта".
Хорст Зеехофер - РИА Новости, 1920, 22.05.2020
В Германии раскритиковали работу ЕК в борьбе с нелегальной миграцией
22 мая 2020, 14:32
Именно от этого плана социал-демократы и предлагают отталкиваться в обсуждении темы общественной безопасности на федеральном уровне, пояснили в СДПГ. "План из восьми пунктов был внесен на обсуждение депутатами нашей фракции с целью сделать дискуссию об "облике городов" более объективной и не сводить ее исключительно к теме миграции", - заметил в этой связи Визе.
Тем не менее, по информации Bild, блок ХДС/ХСС, скорее всего, не согласится на проведение саммита. "Канцлер четко обозначил проблему, дальнейшее обсуждение не требуется", - заявил изданию руководитель фракции ХДС/ХСС Штеффен Бильгер. По его словам, "подавляющее большинство населения, а также многие премьер-министры, главы округов и мэры от СДПГ уже очень хорошо понимают, о чем говорил канцлер". Однако он не стал полностью исключать возможность переговоров в правящей коалиции по этой теме, заверив, что в ХДС/ХСС "всегда готовы к переговорам с СДПГ о еще более последовательной внутренней политике".
Несмотря на это, Bild указывает на наметившийся раскол в правящей коалиции из-за высказывания Мерца.
Ранее представители ХДС/ХСС Йенс Шпан и Штеффен Бильгер раскритиковали социал-демократа Вибке Эсдар за участие в одной из акций протеста, которые прошли в ряде городов Германии в знак несогласия с высказываниями Мерца о проблеме миграции в облике городов. По их словам, такие действия создают разлад в правящей коалиции и снижают уровень доверия к правительству со стороны граждан.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мерца сравнили с Геббельсом
21 октября, 21:38
 
В миреГерманияБерлин (город)ПотсдамФридрих МерцЙенс ШпанХДС/ХСС
 
 
