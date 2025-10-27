СДПГ призвала созвать в Берлине саммит по теме миграции

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Представители СДПГ призвали своего партнера по правящей коалиции блок ХДС/ХСС созвать в Берлине саммит в федеральной канцелярии с участием делегатов от партий и регионов по теме общественной безопасности после вызвавших критику высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца о миграции как проблеме в "облике городов", сообщает газета Представители СДПГ призвали своего партнера по правящей коалиции блок ХДС/ХСС созвать в Берлине саммит в федеральной канцелярии с участием делегатов от партий и регионов по теме общественной безопасности после вызвавших критику высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца о миграции как проблеме в "облике городов", сообщает газета Bild

Ранее Мерц заявил на пресс-конференции в Потсдаме , что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфере, однако, по его словам, проблема миграции сохраняется в "облике городов". Позднее он конкретизировал свое высказывание, пояснив, что проблемы в Германии создают в первую очередь нелегальные мигранты, из-за которых многие жители перестали чувствовать себя в безопасности в общественных местах. Тем не менее, высказывания Мерца вызвали осуждение как со стороны ряда оппозиционных политических партий и общественности, так и входящей в правящую коалицию партии СДПГ. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".

"Я ожидаю, что канцлер соберет представителей крупных городов, муниципальных союзов и фракций за одним столом на саммите по "городскому облику", как это было на саммите по стали или автомобилестроению", - приводит Bild слова внешнеполитического эксперта фракции СДПГ в бундестаге Адиса Ахметовича.

Сообщается, что предложение Ахметовича о проведении саммита заручилось поддержкой со стороны лидера фракции СДПГ в бундестаге Дирка Визе. "О саммите на высшем уровне канцлера Визе сказал: "Для этого действительно нужна последовательная концепция. Над этим мы и должны работать", - пишет издание.

В СДПГ также сообщили, что совместно с представителями крупных немецких городов разработали план из восьми пунктов, направленных на обеспечение "социального, безопасного и солидарного облика городов". План включает, среди прочего, "программы против расистского насилия" и создание "зеленых зон, мест для отдыха", а также "безопасного пешеходного и велосипедного движения, безбарьерного общественного транспорта".

Именно от этого плана социал-демократы и предлагают отталкиваться в обсуждении темы общественной безопасности на федеральном уровне, пояснили в СДПГ. "План из восьми пунктов был внесен на обсуждение депутатами нашей фракции с целью сделать дискуссию об "облике городов" более объективной и не сводить ее исключительно к теме миграции", - заметил в этой связи Визе.

Тем не менее, по информации Bild, блок ХДС/ХСС , скорее всего, не согласится на проведение саммита. "Канцлер четко обозначил проблему, дальнейшее обсуждение не требуется", - заявил изданию руководитель фракции ХДС/ХСС Штеффен Бильгер. По его словам, "подавляющее большинство населения, а также многие премьер-министры, главы округов и мэры от СДПГ уже очень хорошо понимают, о чем говорил канцлер". Однако он не стал полностью исключать возможность переговоров в правящей коалиции по этой теме, заверив, что в ХДС/ХСС "всегда готовы к переговорам с СДПГ о еще более последовательной внутренней политике".

Несмотря на это, Bild указывает на наметившийся раскол в правящей коалиции из-за высказывания Мерца.