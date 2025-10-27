Рейтинг@Mail.ru
Оверчук высказался об отмене антироссийских санкций - РИА Новости, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 27.10.2025 (обновлено: 14:45 27.10.2025)
https://ria.ru/20251027/sanktsii-2050941423.html
Оверчук высказался об отмене антироссийских санкций
Оверчук высказался об отмене антироссийских санкций - РИА Новости, 27.10.2025
Оверчук высказался об отмене антироссийских санкций
У России нет иллюзий, что санкции когда-нибудь отменят, поэтому надо просто расширять сотрудничество со всеми странами, заявил российский вице-премьер Алексей... РИА Новости, 27.10.2025
2025-10-27T14:41:00+03:00
2025-10-27T14:45:00+03:00
россия
алексей оверчук
евразийский экономический союз
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050938304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f8eed0bff9b63b8895ff8f5ff26d110.jpg
https://ria.ru/20251027/tramp-2050724792.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050938304_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_0fa6b814ffd195b4c217e5a82bb92992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире, Санкции в отношении России
Оверчук высказался об отмене антироссийских санкций

Оверчук: у России нет иллюзий, что санкции когда-нибудь отменят

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время пресс-подхода на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время пресс-подхода на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время пресс-подхода на 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре. 27 октября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУАЛА-ЛУМПУР, 27 окт - РИА Новости. У России нет иллюзий, что санкции когда-нибудь отменят, поэтому надо просто расширять сотрудничество со всеми странами, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Наша страна живёт под санкциями, наверное, уже последние сто двадцать пять лет. Санкции всегда существовали, и у нас нет иллюзий насчёт того, что их когда-нибудь отменят. Но у нас есть торгово-экономические отношения - мы их поддерживаем и развиваем", - заявил Оверчук журналистам, отвечая на вопрос, связана ли активность России в АСЕАН с западными санкциями.
По его словам, Россия работает над улучшением связей между странами, регионами и различными интеграционными объединениями - например, между Евразийским экономическим союзом и странами АСЕАН. "Санкции - это просто данность, как климат: они всегда есть, но при этом нужно работать и делать своё дело", - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Трамп сделал очень рискованный шаг
08:00
 
РоссияАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала