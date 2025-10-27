https://ria.ru/20251027/sanktsii-2050828179.html
Трамп высказался о дополнительных санкциях против России
Президент США Дональд Трамп, говоря о возможности введения новых санкций против России, заявил репортерам, что со временем они узнают о его решении. РИА Новости, 27.10.2025
Трамп высказался о дополнительных санкциях против России
